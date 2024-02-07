YouTube Shorts'a canlı yayın özelliği eklendi. İçerik üreticilerinin açtığı dikey formatlı canlı yayınlar akışta kullanıcıların karşısına çıkacak.

YouTube, TikTok benzeri kısa video formatı Shorts’a yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Platform şimdi de özellikle içerik üreticilerini yakından ilgilendiren bir yeniliği getirdiğini duyurdu. Artık Shorts kısmında canlı yayınlar da yer alacak.

Şirketin resmî hesaplarından yapılan açıklamalara göre içerik üreticilerinin canlı yayınları, Shorts akışında kullanıcılar tarafından görülebilecek.

YouTube Shorts canlı yayınları böyle gözüküyor:

YouTube’un açıklamasına göre Shorts akışındaki dikey formatlı canlı yayınlar bir ön izleme olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcılar, alt kısımda beliren “Canlı Yayını İzle” butonuna tıkladıklarında tam ekran olarak yayını izleyebilecekler. Öte yandan akışta kaydırarak canlı yayınlar arasında gezmek de mümkün olacak. Diğer uygulamalarda olduğu gibi emoji tepkileri gönderme, sohbet kısmına yazma gibi özellikler Shorts canlı yayınlarında da var.

Shorts’ta canlı yayın açmak isteyen üreticilerin belli koşulları sağlaması gerekecek. Canlı yayın açmak için 50’den fazla aboneye ve tek seferlik doğrulamaya sahip olmak gerekecek. Bunları karşılayan üreticiler, video oluşturma kısmından “Canlı” bölümüne tıklayarak yayın açabilecekler. Yayının başlığı, görünürlüğü, hangi izleyiciler için olacağı, kapak görseli gibi şeyler de bu kısımdan seçilebilecek.

YouTube’un bu hamlesi uygulamayı TikTok’a biraz daha yakınlaştırmış olacak ve rakibinin canlı yayın özelliğiyle yarışmasını sağlayacak. Öte yandan TikTok’tan da benzer hamleleri son zamanlarda görüyorduk. Platform, uzun formatlı videolara yoğunlaşarak YouTube’u hedef almaya başlamıştı.