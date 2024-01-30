TikTok'un yepyeni özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre platform, artık iyiden iyiye e-ticaret sitesine dönüşecek. Ayrıca yatay videolar özelliği ile TikTok, YouTube'a doğrudan rakip olacak.

Son yılların en popüler sosyal ağları arasında yer alan TikTok, kullanıcı deneyimine çağ atlatacak birkaç yeni özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son haberlere göre yeni özellikler kullanılabilir olduğunda TikTok, bir yandan YouTube rakibi bir platform olarak anılmaya, diğer yandan e-ticaret platformu gibi hizmet vermeye başlayacak.

TikTok'un geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunduğu "TikTok Shop" özelliği, büyük oranda değişime uğrayacak. Geçmişte sadece bazı markaların ve yetkili içerik üreticilerin ürün ekleyebildikleri sistem, artık tüm videolarda otomatik olarak çalışacak. Yani aslında izlediğiniz her TikTok videosu, bir reklam videosu olacak. Videolardaki nesneler otomatik olarak tespit edilip, TikTok Shop'taki ürünlere bağlantı verilecek.

Dahası da var: TikTok, yatay videolara geçiş yapıyor!

TikTok'ta içerik üreten bazı fenomenler, tıpkı YouTube'daki gibi yatay videolar için teşvik edilmeye başladılar. Öyle ki içerik üreticiler için "Video View Booster" olarak isimlendirilen bir özellik de aktif hâle getirildi. Bu özellik, yatay pozisyonda en az 1 dakikalık videolar çekilmesi hâlinde, videonun daha fazla görüntülenebilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde video süresinin 30 dakikaya çıkarılmasının ardından gelen hamle, TikTok ile YouTube arasındaki rekabeti daha da artıracak.

Bu arada; TikTok'un kullanıcılara özel keşfet bölümünün devreye alındığını hatırlatmakta da fayda var. İzleme geçmişinize göre şekillenen keşfet bölümü, benzer platformlarda bulunan keşfet sayfaları ile aynı mantıkta çalışıyor. Tüm bunlar, sosyal medya platformları arasında eşine az rastlanır bir rekabet döneminin artık resmen başlamış olduğunu gözler önüne seriyor.