YouTube, bir kanalın tüm bilgilerini kanal sahibinin annesinin bilgileri ile değiştirdi. Değişikliği geri alamayan içerik üreticisi, kendisinden teknik olarak imkânsız bir şey istendiğini ifade ediyor. İşte yaşanan ilginç olayın detayları...

Dünyanın en popüler çevrim içi video paylaşım platformu YouTube, çok ilginç bir olayla gündemde. Ushio Ebi isimli bir kullanıcının Reddit'te yaptığı paylaşımla ortaya çıkan tuhaf sorun, her an başka bir içerik üreticisinin de başına gelebilir gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu ilginç olayın detaylarına bakalım.

2020 yılından beri YouTube'da videolar paylaştığını söyleyen Ushio Ebi, geçtiğimiz günlerde Google'dan bir e-posta almış. Bu e-postada telefon numarası doğrulaması yapılması istenmiş. Bunun rutin olduğunu düşünen içerik üreticisi de istenen belgeleri veriyor. Ancak işler, bundan sonra karışmış durumda.

YouTube hesabındaki tüm bilgiler, Ushio Ebi'nin annesinin bilgileriyle güncellenmiş

Telefon faturasının annesinin ödediğini aktaran içerik üreticisi, YouTube kanalındaki tüm bilgilerin annesinin bilgileriyle güncellendiğini ve hiçbir değişiklik de yapamadığını söylüyor. Olay üzerine YouTube ile iletişime geçen içerik üreticisi ise hiç beklemediği bir cevapla karşılaşmış. Ushio Ebi, YouTube'un kendisinden ismini, annesinin isim ve soy isminden kendininkine dönüştürdüğünü resmî olarak ispatlaması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde hiçbir işlem yapılamayacağı, hesabın kapanması gibi bir riskin olduğu belirtilmiş. Tabii YouTube'un istediği şeyin nasıl mümkün olacağını bilen yok.

Ne yapacağını bilemeyen içerik üreticisi, sesini duyurmak için X ile Reddit'i seçmiş durumda. Topluluk gücünden faydalanmaya çalışan Ushio Ebi'nin içine düştüğü durumdan nasıl çıkacağını kimse bilmiyor. Ancak haberimizin başında da belirttiğimiz gibi yaşanan olay, tuhaf bir hata gibi görünüyor. Bakalım bu olay, 5 yıldır aktif olan bir YouTube kanalı için nasıl sonuçlanacak...