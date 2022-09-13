Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, bugün milyarlarca videoya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar zaman zaman, bu videolara çevrimdışı ortamda ulaşmak da isteyebiliyorlar. Peki bunu yapmayı sağlayan YouTube video dönüştürme nasıl yapılır?

İnternet kullanımının yaygınlaşması, hayatımızı pek çok noktada dijital bir hale getirdi. Örneğin artık sanatçılar, yeni albümleri için CD çalışmalarına pek de girmiyorlar. Yepyeni şarkılar, YouTube veya Spotify gibi platformlar üzerinden yayınlanıyor. Şimdi sizlere, dijitalleşmenin sonucunda ortaya çıkan YouTube video dönüştürme meselesinden bahsedeceğiz. Bu makalenin sonuna geldiğinizde, YouTube’daki videoları dilediğiniz gibi dönüştürebileceksiniz.

YouTube video dönüştürme işlemi, zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz işlemlerden bir tanesi. Bu işlem sayesinde videoların formatlarını değiştirip saklayabileceğimiz gibi yalnızca sesleri de alabiliyoruz. Böylelikle YouTube gibi bir mecraya yüklenmiş olan videoya internet erişimimiz olmasa bile kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Peki bunu yapmak çok mu zor? Video dönüştürmek için ne yapmak gerekiyor?

Peki YouTube video dönüştürme nasıl yapılır?

Açık konuşmak gerekirse YouTube video dönüştürme işlemini yapabileceğiniz tonla yöntem var. Öyle ki ufak bir Google araması ile sayısız içeriğe ulaşabilirsiniz. Bunlardan bazıları hiçbir uygulama indirmeye gerek bırakmadan, dönüştürmeyi çevrimiçi ortamda bile yapabiliyor. Ancak bunlar arasında kötü amaçlı olanlar var ki bunlardan bir tanesine denk gelmeniz durumunda, video dönüştürmeye çalışırken başınıza iş alabilirsiniz. Şimdi sizlere, rahat rahat kullanabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğiz. Bu uygulama, HitPaw Video Converter…

HitPaw Video Converter nedir ve nasıl kullanılır?

HitPaw Video Converter, rahatlıkla tercih edebileceğiniz YouTube video dönüştürücü uygulamalardan bir tanesi. Amazon Prime Video, Instagram ve Facebook’un da bulunduğu 10 binden fazla internet sitesinde aktif olarak kullanabileceğiniz uygulama, sahip olduğu diğer teknik özelliklerle de dikkat çekiyor. Gelin hep birlikte, bu uygulamanın özelliklerine yakından bakalım.

Bu uygulamayı benzersiz kılan bir özelliği var. Öyle ki işlemcinizi ve ekran kartınızı aynı anda aktif bir şekilde kullanarak, bugüne dek görülmemiş hızı yakalayabiliyorsunuz. Geliştiricinin açıklamasına göre HitPaw Video Converter, benzerlerinden 90 kat hızlı çalışıyor. Uygulamanın bu özelliği ile YouTube video dönüştürme işlemlerini birkaç saniye içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz.

HitPaw Video Converter'ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise yüksek çözünürlük desteği sunuyor oluşu. YouTube video dönüştürme ile haşır neşir olanlar iyi bilir. Her hizmet, yüksek çözünürlüğe destek vermez. Bu da dönüştürülen videonun kalitesinin düşmesine yol açar. Bahsettiğimiz uygulamada ise böyle bir durum söz konusu değil. İstediğiniz takdirde 4K ve hatta 8K videoları bile rahatlıkla dönüştürebilir, böylelikle kalite kaybı da yaşamamış olursunuz. HitPaw, bu özelliği sayesinde rakiplerinin birkaç adım önüne geçmiş oluyor.

YouTube video dönüştürme uygulamasının bir diğer özelliği de farklı uzantılı çıktılara imkan tanıyor oluşu. Öyle ki HitPaw’ı kullanırken dönüştürmek istediğiniz bir videonun formatını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Buradaki tercih tamamen size sunuluyor. Örneğin; depolama sorunu yaşıyorsanız yüksek kalitedeki bir videoyu MP4 haline çevirebilirsiniz. Hatta isterseniz, bir videoyu MP3 olarak da dönüştürebilir, uygulamayı bu sayede YouTube MP3 dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz. HitPaw Video Converter, binden fazla uzantı desteği ile benzersiz bir deneyim sunuyor.

HitPaw Video Converter'ın özellikleri saymakla bitmiyor. Bu uygulamayı kullanarak, dönüştürdüğünüz bir video üzerinde düzenleme de yapabilirsiniz. Bu bağlamda, bir videodan ekran görüntüsü alabilir veya videonun bir bölümü GIF gibi bir formata çevirebilir, filtre ekleyebilir, hızını değiştirebilirsiniz.

YouTube video dönüştürme uygulamasını kullanarak, dönüştürüp düzenlediğiniz bir videoyu paylaşacağınız platform için özelleştirebiliyorsunuz. Bu sayede işler daha da kolaylaşmış oluyor. Özellikle de içerik üreticisiyseniz ve farklı farklı platformlarda paylaşımlar yapıyorsanız, HitPaw Video Converter'ın bu özelliğini çok seveceğinizi söyleyebiliriz. Bu arada, uygulamanın maksimum bant genişliğinde çalışabildiğini yani internet hızınızı tüm gücüyle kullanacağını belirtelim. Bu sayede büyük boyutlu videoları indirmek için saatlerce beklemek zorunda kalmayacaksınız.

HitPaw Video Converter ile YouTube videolarını MP3’e dönüştürme

Adım #1: HitPaw Video Converter indirin ve kurun.

HitPaw Video Converter indirin ve kurun. Adım #2: MP3’e dönüştürmek istediğiniz videonun bağlantısını girin.

MP3’e dönüştürmek istediğiniz videonun bağlantısını girin. Adım #3: Çıkış formatını MP3 olarak seçin.

Çıkış formatını MP3 olarak seçin. Adım #4: Dönüştürme işlemini başlatın.

Adım #1: HitPaw Video Converter indirin ve kurun.

YouTube video dönüştürme işlemini HitPaw Video Converter ile gerçekleştirmek için yapmanız gereken ilk şey, uygulamayı indirmek ve kurmak olacaktır. Uygulamayı indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Uygulamayı kurmak ise oldukça basit. Kurulum aşamasındaki yönlendirmeleri sürdürerek, dönüştürme uygulamasını dakikalar içerisinde bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Adım #2: Uygulamayı açın ve MP3’e dönüştürmek istediğiniz videonun bağlantısını girin.

HitPaw Video Converter, oldukça kolay bir şekilde kullanılabilen bir uygulama. Bu bağlamda; MP3’e dönüştürmek istediğiniz bir YouTube videosunun bağlantısını kopyalamak ve uygulamadaki bölüme yapıştırmak, dönüştürme işleminin ilk aşaması olacaktır. Az önce de belirttiğimiz gibi videonun kaynağı YouTube olmak zorunda değil. 10 binden fazla sitede yer alan videoyu MP3 haline getirmek için kullanabilirsiniz.

Adım #3: Uygulama ayarlarında çıkış formatını MP3 olarak seçin.

YouTube video dönüştürme uygulaması, bağlantısını yapıştırdığınız videoyu hemen bulacak ve analiz edecektir. Sizin yapmanız gereken şey ise dönüştüreceğiniz videonun çıkış formatını MP3 olarak seçmek. Bunu yaptıktan sonra, dönüştürme işlemi için hazırsınız demektir. Bununla birlikte, dönüştürülecek videonun kalitesini de istediğiniz gibi belirleyebileceğinizi unutmayın. Yüksek kaliteli MP3, bilgisayarınızda daha fazla yer kaplayacaktır.

Adım #4: Dönüştürme işlemini başlatın ve tamamlanmasını bekleyin.

İkinci ve üçüncü adımı tamamladıktan sonra sizin yapabileceğiniz çok da bir şey kalmıyor. Dönüştürmeyi başlattıktan sonra her şey HitPaw tarafından halledilecek ve YouTube’daki video, MP3 formatına dönüştürülecek. Dönüştürme işlemini tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey ise MP3’ünüzün keyfini çıkarmak. MP3’ü önceden belirlediğiniz klasör içerisinde bulabilir, buradan aldıktan sonra dilediğiniz yere aktarabilir ve paylaşabilirsiniz.

Bu içeriğimizde, YouTube video dönüştürme işleminin nasıl yapılacağına genel bir bakış atmış olduk. Sizde HitPaw Video Converter kullanarak, MP3 dönüştürmeye ve kendi çalma listenizi oluşturmaya hemen başlayabilirsiniz.