YouTube, kullanıcıları için yayınladığı yeni özellikle birlikte videoların en popüler olan kesitlerin görülmesini mümkün kıldı. Bu özelliğin yanı sıra iki yeni önemli özellik de yayınlandı.

Dünyanın en büyük içerik platformu YouTube, bugün izleyiciler için birden fazla yeni özelliğini yayınlamaya başladı. YouTube’un video oynatıcısı için yayınlanan yeni özellikler arasından en öne çıkanı, kullanıcıların izledikleri videonun en popüler kısımlarını görmelerini sağlayacak, videonun en popüler noktalarını gösteren özellik oldu.

Özellikle uzun videolarda faydalı olacak bu özelliğin yanı sıra YouTube’da video bölümlemesi özelliği, akıllı TV’ler ve oyun konsollarındaki YouTube uygulamaları için de yayınlanmaya başladı. Ayrıca kullanıcılara aynı videoyu sürekli baştan başlatmalarını sağlayacak döngü özelliği de sunuldu. YouTube’a gelen yeni özelliklerin tümü şu şekilde oldu:

En fazla yeniden oynatılan kısım gösterilecek:

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, izledikleri videonun en fazla yeniden oynatılan bölümünü görebilecekler. Ayrıca videonun en popüler kısımları da oynatma çubuğunun hemen üstünde yer alan gri renkli bar ile öğrenilebilecek. Gri barın en fazla yükseldiği yer, videonun en popüler yerini simgeleyecek. Özellik, YouTube'un masaüstü, iOS ve Android sürümleri için yayımlandı.

Döngü özelliği geldi:

Kullanıcılar, bu yeni özellikle birlikte YouTube’da ‘Videoyu döngüye al’ isimli seçeneğe kavuştu. Bu özellikle oynatılan videonun bitmesiyle sürekli en baştan başlatılması sağlanabilecek. Daha önce masaüstü sürümünde yer alan özellik böylelik mobile de geldi.

Tam ekranda daha fazla kontrol sunulacak:

Bir diğer yeni özellikle birlikte izleyiciler, YouTube’da videoyu tam ekran izlerken videoyu beğenmelerini ya da beğenmemelerini, paylaşmalarını, yorum yapmalarını ya da izleme listesine eklemelerini sağlayacak kontrollere sahip olacak.

YouTube’un yayınlamaya başladığını açıkladığı özellikler yavaş yavaş yayımlandığından özelliklere daha önce kavuşmuş olabilirsiniz. Bununla birlikte özelliklere henüz kavuşmadıysanız, bir süre daha beklemeniz gerekebilir.

YouTube'a Videoya 'Emoji Atma' Özelliği Geliyor: İşte Yeni Özellikten İlk Ekran Görüntüleri