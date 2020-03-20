YouTuber Efe Uygaç, CNN Türk’teki Gece Görüşü programına katılarak koronavirüs hakkında gençlere uyarılarda bulundu. YouTuber, birçok genç gibi ailesi için endişe ettiğini dile getirdi.

YouTuber Efe Uygaç, dün akşam CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programına katılarak koronavirüs konusunda gençlere tavsiyelerini sıraladı. Uygaç, video bağlantı ile katıldığı programda panik havasına kapılmadan olayın ciddiyetinin anlaşılmasını istedi. Uygaç, gençlerin evden çıkmadan dijital platformlar üzerinden hayatlarına devam edebileceğini söyledi. YouTuber, uzaktan eğitim sistemine devam etmenin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü YouTuber, gençlerin evde kaldıkları zamanı fırsat olarak görüp kendi ilgili alanlarıyla bu zamanda ilgilenmesi gerektiğini söyledi. YouTube gibi platformlara insanların ilgili olduğunu söyleyen Uygaç, kitap okumak gibi aktivitelerin de yapılabileceğini söyledi. Evde spor yapmak için uygulamalar olduğunu söyleyen YouTuber Uygaç, bu uygulamaları kullanarak bu dönemin fırsata çevrilebileceğini de ifade etti.

Birçok genç gibi ailesi için endişe ettiğini söyleyen Efe Uygaç, öğrenci evinde kaldığı arkadaşları ile beraber aileleriyle görüşmeme kararı aldıklarını söyledi. Virüs kendilerine bulaşsa dahi ailelerine bulaştırmamak için bu kararı aldıklarını söyleyen YouTuber, yaşlılara virüsün bulaşmamasının önemli olduğunu söyledi.

Koronavirüs ile ilgili yayılan spekülatif bilgiler konusunda da uyarılarda bulunan genç YouTuber, WhatsApp aracılığıyla yayılan spekülasyonlara kulak asılmamasını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı koronavirüs bilgilerinin takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Efe Uygaç'ın katıldığı Gece Görüşü programının videosu: