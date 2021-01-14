Teknoloji devi Google, uzun zamandır üzerinde çalıştığı, YouTube videoları üzerinden doğrudan satış yapılmasını sağlayacak yeni butonunu test etmeye başladı.

Sosyal medya platformları bildiğiniz üzere artık ayaklı birer mağazaya dönüşmüş durumda. Özellikle Facebook ve Instagram'ın mağaza özelliğiyle platform üzerinden doğrudan alışveriş yapabilme imkanının sunulması sonrasında artık baktığımız her yerde satın alınabilecek bir ürün görür olduk.

Bu sonu gelmez yarışta geride kaldığını hissetmiş olacak ki Google, yepyeni bir özellikle kendi ailesine yeni bir alışveriş alanı eklemeye hazırlanıyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan bu özellik sayesinde izleyiciler YouTube videolarında yer alan butonlara tıklayarak videoda yer alan ürünlere ulaşabilecek ve ürünleri satın alabilecekler.

İnternetten alışveriş yaygınlaştıkça, alışveriş yapılacak platformlar da durmadan artıyor:

Özellikle pandemi sonrası e-ticaret siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılan alışverişlerde satış rakamlarının tüm dünyada fırlayışa geçtiğini de düşünürsek, bu alışveriş özelliğinin YouTube'da da iyi sonuç vereceğini söylemek yanlış olmaz.

Üstelik bu özelliğin YouTuber'lar için yepyeni bir reklam ve kazanç alanı olacağını da söylemek mümkün. YouTuber'lar bu yeni alışveriş butonu ile birlikte videolarına daha fazla ürün alarak daha fazla reklam yapabilecekler. Bu da beraberinde onlar için daha fazla kazanç anlamına gelecek.

Özellik henüz test aşamasında:

YouTube bu özelliği son birkaç aydır ufak deneme grupları üzerinde test ediyordu ve özelliği kullanabilen kanal sayısı giderek artıyor. Henüz yalnızca ABD'de kullanılabilir olan yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı ya da ülkemizde de aktif olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.