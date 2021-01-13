Tüm popüler sosyal medya platformlarından yasaklanan Donald Trump, şimdi de YouTube'dan bir darbe yedi. Video paylaşım platformu, Trump'ın en az bir hafta boyunca canlı yayın yapmasını ve video paylaşmasını yasakladı. Bunun nedeni ise yüklenen son videoda yer alan ve şiddeti teşvik eden bir bölüm.

Kasım ayından beri ABD'de eleştirilerin hedefinde olan Donald Trump, son günlerde hemen her yerden bir darbe yer hale geldi. Özellikle de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir miting sonrası halkın senato binasını işgal etmesine yol açan Trump, bu hamlenin ardından daha da çok tepki çekmeye başladı. Şu an için yasal anlamda bir şeyle karşılaşmayan Trump, sosyal medyadansa adeta men edildi.

Donald Trump, sosyal medyayı severek kullanan isimlerden bir tanesi. Platformlar üzerinden zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündemi etkilemeyi başaran Trump, seçimleri kaybetmesinin ardından muhtemelen beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Twitter, Facebook ve Instagram, Donald Trump'ın paylaşım yapmasını engelledi. Hatta bu platformlar, Trump'ın hesabının kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu. Trump şimdiyse Google cephesinden bir darbe daha aldı. YouTube, Trump'ın kanalının kapatıldığını duyurdu.

YouTube, Donald Trump'ın kanalını şimdilik bir haftalığına engelledi

YouTube tarafından yapılan açıklamalarda, yüklenen son videodaki bir bölümün şiddeti teşvik ettiğine değinildi. İlgili bölümde neler olduğuna değinmeyen şirket, kanal kısıtlamasının şu an için bir hafta olduğunu, süre sonunda yeniden değerlendirme yapılacağını söyledi. Trump, bu süre içerisinde canlı yayın yapamayacak ve video paylaşamayacak. Ancak kanal, son kullanıcı tarafından izlenmeye devam edebilecek.

Şimdi ne olacak?

Yaşanan son gelişmeler, Donald Trump'in ifade özgürlüğünün, en azından sosyal medyada kalmadığının açık bir göstergesi. Ancak Trump'ın da eli boş değil. Baskılara daha fazla dayanamayan Donald Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı. Şu an için bu platformla ilgili detaylı bir bilgi sahibi değiliz ancak bu proje, bir gün mutlaka gerçek olacaktır. Tarihe geçen olaylar, ABD'nin gerçek demokrasi anlayışını da ortaya koymuş gibi görünüyor...