Google, YouTube'a yepyeni özellikler ekledi. Mırıldanarak şarkı bulma özelliği ile birlikte birkaç yeni özellik, birkaç hafta içerisinde kullanıcılara ulaşacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'a yepyeni özellikler eklendi. Web, mobil ve TV sürümleri etkileyen bu yeni özellikler, kullanıcılara çok iyi bir deneyim sunulacağını gözler önüne seriyor. YouTube'un yeni özellikleri, birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacak.

Peki YouTube'a eklenen yeni özellikler neler? Gelin hep birlikte bakalım.

YouTube'a eklenen yeni özellikler:

Yapay zekâ destekli mırıldanarak arama özelliği geldi!

Geçmişte sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, YouTube'a yeni bir yapay zekâ desteği geleceğinden bahsetmiştik. Bu yeni özellik, mırıldandığınız bir şarkının hızlıca bulunmasını sağlayacaktı. Yapılan son açıklamaya göre bu özellik, kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Stabil ses seviyesi

YouTube'a yeni bir ses kontrol özelliği eklendi. "Stabil ses seviyesi" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, YouTube'u kulaklıklarla kullanan tüketicileri memnun edecek. Videodaki ses seviyesini otomatik olarak düzenleyecek olan bu özellik, ses yüksekliğinin sürekli belirli bir seviyede kalmasını sağlayacak.

Video hızı, tek bir dokunuşla 2x olacak

Kullanıcıların video hızı ayarını sevdikleri aşikâr. Bunun bilincinde olan ekip, video hızını 2x'e almanın daha kolay bir yolunu geliştirdi. Bir video izlerken ekrana basılı tutulması hâlinde, video hızlanacak. Bırakıldığında ise yeniden 1x hızda oynatma devam edecek.

Ön izleme ekranı büyütüldü

YouTube videolarında bulunan küçük ön izleme görüntüsünde de değişiklik yapıldı. Kullanıcı, videodaki süre çubuğunu kullanarak, oldukça büyük bir alanda ön izleme görecekler.

Video ekranına dokunma kilidi eklendi

YouTube'da bir videoyu tam ekran oynatan kullanıcılar, artık dokunma kilidi özelliğini aktif edebilecekler. Bu yeni özellik, videonun oynatıldığı ekrana yanlışlıkla dokunulması durumunda, videonun kesilmesini engelleyecek.

"Kitaplık" seçeneği yerine "Sen" geliyor

YouTube uygulamasının sağ alt kısmında bulunan "Kütüphane" seçeneği kaldırılıyor. Bunun yerine "Sen" isimli yeni bir seçenek gelecek. Kullanıcı, bu yeni ekranda izleme geçmişini, çalma listelerini, indirdikleri videoları ve YouTube kanallarına ilişkin verilere ulaşabilecekler.

Yeni animasyonlar kullanılacak

YouTube, görselleştirme üzerinde de bazı değişiklikler yaptı. Bu bağlamda; içerik üretici, kullanıcıların abone olmasını istediği zaman bir animasyon gösterilecek. Bu özellik beğeniler için de geçerli olacak.

Akıllı TV'lere yeni bir arayüz geldi

YouTube'un akıllı televizyonlar için oluşturulan versiyonuna yeni bir arayüz eklendi. Bu arayüz, geçmişte yatay olarak sunulan video detay sayfasını, dikey bir menü haline getiriyor.