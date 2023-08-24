YouTube ekibinin yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, YouTube'un Shazam gibi sesli arama için kullanılmasını sağlayacak. Kullanıcı, en az 3 saniyelik bir mırıldanma ile aradığı şarkıyı anında bulabilecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video uygulaması YouTube'a yeni ve etkili bir özellik geleceği ortaya çıktı. Şu an için test aşamasında olan özellik, YouTube'u Shazam gibi kullanabilmenizi sağlayacak. Peki Shazam tam olarak nedir? Ne işe yarar?

Bir dönem oldukça popüler bir uygulama olan Shazam, dinlettiğiniz melodilerin hangi şarkıya ait olduğunu öğrenmenizi sağlıyor. İşte YouTube'un test aşamasındaki yeni özelliği de tam olarak bu işe yarayacak. Kullanıcı, YouTube uygulaması üzerinden bir şarkıyı mırıldandığında veya bir kaynaktan dinlettiğinde, o şarkının ne olduğunu saniyeler içerisinde öğrenebilecek.

3 saniyelik dinletme süresi, şarkının bulunması için yeterli olacak

Edinilen bilgilere göre YouTube uygulamasına eklenecek şarkı bulma özelliği, çok basit bir şekilde kullanılabilecek. Uygulamadaki arama butonuna dokunacak kullanıcı, ikinci aşamada sesli arama seçeneğine dokunacak. Burada kullanıcının karşısına "yeni şarkı arama" şeklinde bir seçenek sunulacak. Bu seçenek, YouTube'u adeta Shazam'a dönüştürecek. Bir şakının en az 3 saniye mırıldanılması veya başka bir kaynaktan çalınması, şarkının YouTube veritabanında aranabilmesi için yeterli olacak.

YouTube'un test aşamasındaki özelliği, şu an için çok kısıtlı alanda kullanılabiliyor. Şimdilik sadece Android ekosisteminde test edilebilen özelliğin, yakın bir gelecekte iOS ekosistemine de gelmesi bekleniyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcıları ise şu an için büyük bir muamma.