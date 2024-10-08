Testleri yeni başlayan değişikliklere göre Google, YouTube'un mobil uygulamasındaki reklam gösterim tarzında yepyeni bir düzene gidiyor.

YouTube reklamları son yıllarda kullanıcılar için sinir bozucu değişikliklere ev sahipliği yaptı ve görünüşe göre daha fazla değişiklik de yolda. YouTube'un üzerinde çalıştığı yeni değişiklik ise mobilde gösterilen reklamlarla ilgili.

YouTube, artık mobil uygulamasında reklam gösterimi sırasında geri sayım sayacını ve "Atla" seçeneğini gizlemeye başlıyor. Google, YouTube Premium aboneliğine teşvik etmek amacıyla ücretsiz YouTube deneyimini giderek daha zorlayıcı bir hâle getiriyor.

Reklam atlama sayacı ve "Atla" seçeneği kalkıyor

Mobil uygulamaya gelecek olan bu yeni reklam gösterim tarzı değişikliği ile birlikte izleyicilerin reklamları ne zaman atlayabileceklerine odaklanmaları zorlaşacak ve izleyicilerin dikkati reklama çekilmiş olacak.

Öncelerde bir reklam başladığında reklamı atlamak için kalan süre sağ altta yazarken, o süre tamamlandığında "Atla" seçeneğine tıklayarak reklam atlanabiliyordu. Yeni değişiklik ile birlikte süre kaldırıldığı gibi, "Atla" seçeneğinin ekrana ne zaman geleceğini bilmek de mümkün olmayacak.

Elbette kullanıcılar videonun altındaki sarı bar sayesinde reklamın ne zaman atlanabilir hâle geleceğini tahmin edebilecekler ancak net bir bilgiye sahip olunamayacağı için izleyicilerin dikkati doğrudan reklam üzerinde olacak. Bu yeni reklam gösterim tarzı henüz test aşamasında ve tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Google’ın bu özelliği tüm kullanıcılar için uygulayıp uygulamayacağı de henüz netlik kazanmadı.

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