YouTube, içerik üreticilerinin kanallarını yanlışlıkla yasakladı. Şirket, sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

YouTube, sistemlerinde meydana gelen bir hata sonucu birçok içerik üreticisinin kanallarını yanlışlıkla yasakladığını duyurdu. Bu süreçte, kullanıcılar “Spam ve Aldatıcı Uygulamalar” gerekçesiyle kanallarının kaldırıldığını öğrendi. YouTube, sorunun çözümü için çalıştığını belirtirken yasakların nedenine dair net bir açıklama yapmaması, içerik üreticilerini endişelendirdi.

Perşembe gecesi, YouTube'un sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, bazı kanalların yanlış bir şekilde spam olarak işaretlendiği ve kaldırıldığı bilgisini verdi. Şirket, etkilenen kanalların geri yüklenmesi için aktif olarak çalıştığını ve bazı içeriklerin, özellikle çalma listelerinin, geri getirilmesinde gecikmeler olabileceğini belirtti. Ancak Cuma sabahı itibarıyla, sorunun tamamen çözülmediği yönünde geri bildirimler alındı. Herhangi bir güncelleme ise yapılmadı.

Kanalları geri yükleme süreci başladı

Sorunun boyutu sosyal medya üzerinden içerik üreticilerinden gelen tepkilerle ortaya çıktı. Kullanıcılar, geri yüklenmesini istedikleri kanallar hakkında yüzlerce yanıt paylaştı. Bazı içerik üreticileri dosyalarının kaybolduğunu ve destekle iletişime geçtiklerinde gerekli yardımı alamadıklarını dile getirdi. Öte yandan, bazı YouTube Premium aboneleri de video yüklemedikleri halde erişim kaybı yaşadı.

YouTube'un yardım sayfasında yapılan açıklamalara göre, şirket kaldırılan kanalların yanı sıra aboneliklerin geri yüklenmesi için çalışmalara devam ediyor. YouTube, bu yanlışlıktan dolayı özür dileyerek, durumu takip edeceğini ifade etti.