Kentucky Ballistics adlı YouTube kanalının sahibi Scott DeShields Jr., atış talimi sırasında tüfeğin yüzünde patlamasıyla ölümden döndü. YouTuber, tüm yaşadıklarına rağmen işini bırakmayacağını söylüyor.

Pek çok kişi, YouTube'a video yükleyerek para kazanmanın kolay bir şey olduğunu düşünür. Bazı içerikler gerçekten de "Bu video, sahibine para mı kazandırıyor?" dedirtecek kadar basit olsa da bazı içerikler de "Para için buna değer mi?" dedirtecek kadar zor ve trajik olabiliyor. ABD'nin Kentucky eyaletinde eski bir polis olan YouTuber Scott DeShields Jr., son yüklemiş olduğu videosunda ikincisini dedirtti.

DeShields Jr., 1,84 milyon aboneye sahip "Kentucky Ballistics" adlı YouTube kanalında adından da anlayabileceğiniz gibi silahlarla ilgili içerikler paylaşıyor. DeShields Jr.'ın hemen her videosu milyon izlenme sayılarını zorluyor olsa da iki hafta önce yayılamış olduğu bir video, korkunç bir sebeple 14 milyon izlenmeyi aştı.

Bizzat DeShields Jr. tarafından anlatılanlara göre YouTuber, Serbu RN-50 model tüfek ile atış yaptığı sırada tüfek aniden patladı ve DeShields Jr.'ın yaşamla ölüm arasında birkaç gün geçirmesine neden oldu. Zırh delici sabot mermi olarak da bilinen SLAP mermi kullandığı atış denemesi sırasında Serbu RN-50, YouTuber tetiğe bastığı anda parçalarına ayrılarak patladı.

Patlamanın ardından tüfeğin parçaları dört bir yana saçıldı ki o sırada DeShields Jr.'ın tüfeğin yanı başında olduğunu düşünürsek aldığı hasarın tahmin edebilirsiniz. Patlamanın ardından YouTuber direkt olarak geriye savrularak düşüyor. Tüfeğin parçaları burun dahil yüzünde üç kemiğin kırılmasına, ayrıca sağ gözünün geçici olarak kör olmasına neden oluyor.

Dahası, tüfeğin patlamasıyla savrulan parçalar YouTuber'ın şah damarını da parçalamış ve bazı parçalar göğüs kafesini kırarak akciğerine kadar ulaşmıştı. Neyse ki DeShields Jr.'ın babası o sırada kameranın arkasında bulunuyordu ve patlamadan herhangi bir hasar almamıştı. Hemen oğluna yardıma koşan baba şahramarındaki kanamayı durdurmak için elini sıkıca bölgeye bastırdı. Oğlunu arabaya bindirerek hastaneye yetiştirmeye çalışan baba, yolda ilk yardım ekiplerine de haber verdi ve kendilerini yoldan almalarını istedi.

Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki doktorlar, mucizevi bir müdahale ile DeShields Jr.'ın hayatta kalmasını sağladılar. Şah damarına müdahale edilerek kanama durduruldu ve akciğerdeki parçayı çıkarabilmek için göğüs kafesi boydan boya yarılarak açıldı. DeShields Jr., yaşadığı şeyi "garip bir kaza" olarak nitelendirirken bir kaza yüzünden sevdiği işi yapmayı bırakmayacağını söyledi.

Serbu RN-50'nin YouTuber'ın yüzünde patladığı video (Patlama anı 4:25)