Bir YouTuber, Galaxy Buds+'ın Kutu Açılışını Yaptı (Video)

Bir YouTuber, ismini açıklamadığı bir perakendeciden Samsung Galaxy Buds+ aldı. Henüz duyurulmayan kulaklığın tüm özelliklerini gözler önüne seren YouTuber, Galaxy Buds+ ile ilgili kendi deneyimlerini de açıkladı. YouTuber'a göre Samsung'un yeni nesil kulaklığı, beklenen etkiyi vermiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yarın düzenleyeceği "Unpacked" etkinliğiyle yeni ürünlerini tanıtacak. Samsung'un düzenleyeceği etkinlik, şirketin bir süredir beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20'yi, katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i ve çok büyük bir ihtimalle de yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+'ı tüketicilerle buluşturmuş olacak.

Hem Samsung hem de teknoloji tutkunları, bir süredir 11 Şubat tarihini bekliyorlar. Her ne kadar sızıntılar ve ortaya atılan iddialar Samsung'un yarınki etkinlikte tanıtacağı ürünlerin pek çok özelliğini gözler önüne serse de hala bilmediğimiz pek çok özellik bulunuyor. Fakat an itibarıyla Samsung'un yarınki Unpacked etkinliğinde duyurması beklenen Galaxy Buds+ isimli yeni kablosuz kulaklığının tüm özelliklerinin gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz.

Galaxy Buds+'la ilgili olarak bu denli kesin konuşmamızın nedeni, "techtechtech" isimli bir YouTube kanalı için içerik üreten Roland Quandt. Quandt, kim olduğunu açıklamadığı bir perakendeciden elde ettiği Galaxy Buds+'ın bir kutu açılış videosunu çekti. Bu video hem Samsung'un Galaxy Buds+ ile ilgili vaatlerini hem de Quandt'ın kişisel deneyimlerini gözler önüne seriyor.

Samsung, Galaxy Buds+'ın kutusunda 11 saat kullanım imkanı vadediyor. Ancak bu durum, Quandt'ın deneyimlerine göre tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. Çünkü YouTuber, yaklaşık 3.5 saat müzik dinlemiş ve kulaklıkların şarj durumunu kontrol ettiğinde, şarj seviyesinin yüzde 54 olduğunu fark etmiş. Yani Galaxy Buds+, tam anlamıyla 11 saat kullanılamayacak fakat yine de yeterli bir kullanım süresi sunacak.

Samsung Galaxy Buds+ böyle görünüyor

Quandt, Samsung Galaxy Buds+'ın mikrofon kalitesinin çok da iyi olmadığını söylüyor. Ayrıca Quandt'a göre Galaxy Buds+, ortam gürültüsünü engelleme konusunda da bekleneni sunmuyor. Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığının genel ses kalitesininse iyi olduğunu belirten Quandt, bass seviyesinin normalden biraz düşük olduğunu ancak Galaxy Buds+'ın uygulamasından rahatlıkla ayarlanabildiğini ifade ediyor.

techtechtech isimli YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video, yarın duyurulması beklenen Galaxy Buds+'ın tüm özelliklerini gözler önüne seriyor. Dilerseniz artık sizleri, Roland Quandt tarafından hazırlanan ve Samsung Galaxy Buds+'ın tüm özelliklerini ortaya koyduğu o video ile başbaşa bırakalım.

Galaxy Buds+ kutu açılış videosu