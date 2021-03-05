Bir YouTuber, Dünyanın İlk M1 İşlemcili iMac'ini Üretti(!)

YouTuber Luke Miani, 2011 model bir iMac'in içine 2020 model bir Mac mini yerleştirerek dünyanın ilk M1 işlemcili iMac'i haline getirdi. Cihazın açıp kapaması pratik olmasa da 10 yıllık bir iMac'i diriltmesi açısından dikkat çekici.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz yıl duyurmuş olduğu Apple M1 işlemci ile birlikte Mac bilgisayarlarında Intel’e veda etmenin ilk adımlarını atmıştı. Şu ana kadar Apple M1 işlemciden güç alan Macbook ve Mac mini modelleri görmüş olsak da hala bir M1 işlemcili iMac tanıtılmlış değil.

“Kendin yap” videolarıyla bilinen YouTuber Luke Miani, 2011 model 27 inçlik bir iMac ve M1 işlemcili Mac mini’yi kullanarak “ev yapımı” ve aynı zamanda dünyanın ilk M1 işlemcili iMac’ini ortaya çıkarmış durumda. Muhtemelen Miani’nin M1 işlemcili iMac’i, gerçek bir iMac’ten bekleyeceğiniz performansı sunmuyor ancak yine de M1 işlemcili bir Mac deneyimi yaşatmayı başarıyor.

Projesine 27 inçlik iMac’in içini açarak başlayan YouTuber, 2011 model cihazın içinde bulunan kasaya lehimlenmemiş tüm parçaları çıkarıyor. İkinci adımda Mac mini’yi ekrana bağlayabilmek için bir HDMI/DVI kontrol kartı alan Miani, bu kart ile birlikte iMac ekranını bir anlamda bir monitör haline getirmiş oluyor.

Sonrasında Mac mini’nin kasasını çıkarıp HDMI/DVI kontrol kartına bağlayan ve iMac kasasının içine sabitleyen YouTuber, tüm teknik işlemleri tamamladıktan sonra Mac mini çalıştırıp iMac ekranını yeniden takıyor. Ve beklenen sonuç: 2011 model iMac, dünyanın ilk M1 işlemcili iMac’i olarak karşımızda.

Luke Miani’nin projesi, kaderine terk edilen iMac’lerin nasıl bir harici monitöre dönüştürülebileceğini göstermesi açısından etkileyici. Bununla birlikte söz konusu M1 işlemcili iMac’i her başlatmak istediğinizde cihazın ekranını çıkarıp kasanın içinde bulunan Mac mini’yi çalıştırmanız gerektiğinden pratik bir kullanım sunduğunu söyleyemeyeceğiz.

2011 model iMac’in, dünyanın ilk M1 işlemcili iMac’ine dönüştüğü video