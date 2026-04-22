NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotların kullandığı bilgisayarları yenilemeye başladı. Expedition 74 ekibiyle başlayan süreçte yeni nesil dizüstü bilgisayarlar devreye giriyor. Peki astronotların yeni bilgisayarları hangi model ve ne gibi özellikler sunuyor?

Uzayda yaşam kulağa ne kadar havalı gelse de, işin arka planında ciddi bir teknoloji altyapısı yatıyor. Astronotlar sadece deney yapmakla kalmıyor; aynı zamanda tonlarca veriyi işliyor, analiz ediyor ve Dünya ile sürekli iletişim hâlinde kalıyor. İşte tam da bu yüzden kullandıkları bilgisayarlar “sıradan” olamıyor.

NASA da bu ihtiyacı karşılamak için ISS’teki bilgisayar sistemlerini yenileme kararı aldı. Expedition 74 ekibiyle birlikte başlatılan süreçte önce ağ sunucuları değiştiriliyor, ardından ise yepyeni ve çok daha güçlü dizüstü bilgisayarlar devreye alınıyor.

Astronotların yeni bilgisayarı: HP ZBook Fury G9

NASA’nın seçtiği model, adını muhtemelen daha önce duymadığınız türden bir “canavar”: HP ZBook Fury G9 Mobile Workstation. Bu cihazlar klasik dizüstü bilgisayarlardan ziyade tam anlamıyla taşınabilir iş istasyonları ve doğrudan uzay şartlarına uygun şekilde özelleştirilmiş durumda.

Bu bilgisayarlar; bilimsel deneylerin yönetilmesi, veri analizi yapılması ve Dünya ile iletişim gibi kritik görevlerde kullanılacak. Üstelik öyle “kutudan çıkar, kullan” cihazlar da değiller. Uzaya gönderilmeden önce yaklaşık 2 yıl boyunca test edildiler ve her detayı NASA standartlarına göre optimize edildi.

HP ZBook Fury G9 Teknik Özellikleri (ISS Özel Konfigürasyonu)

Bileşen / Kategori Detay Model HP ZBook Fury G9 Mobile Workstation İşlemci (CPU) Intel Core Ultra 9 vPro HX Ekran Kartı (GPU) NVIDIA RTX Pro Blackwell Laptop GPU Bellek (RAM) 128 GB DDR5 ECC (4×32 GB) RAM Türü ECC (Error-Correcting Code) SODIMM Depolama 4 × 2 TB NVMe SSD Toplam Depolama 8 TB Depolama Yapısı RAID (Redundant Array of Independent Disks) Güç Adaptörü (Standart) 230W AC adaptör Güç Adaptörü (ISS özel) 120W AC/DC hibrit adaptör Batarya 95Wh

Özellikler resmen uçuyor: 128 GB RAM, RTX GPU ve fazlası

Gelelim işin en dikkat çekici kısmına. HP ZBook Fury G9, donanım tarafında adeta “ben uzay için üretildim” diyor. Cihazda Intel Core Ultra 9 vPro HX işlemci, NVIDIA RTX Pro Blackwell ekran kartı, tam 128 GB DDR5 ECC RAM ve 4 adet 2 TB NVMe SSD yer alıyor.

Bu depolama sistemi de sıradan değil. RAID yapısıyla çalışarak verileri birden fazla diskte tutuyor ve olası bir arızada veri kaybını minimuma indiriyor. Çünkü uzayda “format atıp geçmek” gibi bir lüksünüz yok.

Uzayda şarj bile farklı: Özel adaptör detayı

Belki de en ilginç detaylardan biri şu: Bu dizüstü bilgisayarları Dünya’daki gibi şarja takıp kullanamıyorsunuz. Çünkü ISS, büyük ölçüde DC (doğru akım) ile çalışıyor. Yani evlerimizdeki priz sistemiyle uyumlu değil.

Bu yüzden HP, NASA için özel bir AC/DC adaptör geliştirmiş. Bu sayede cihazlar hem Dünya’da hem de uzayda sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Küçük gibi görünen bu detay, aslında uzay teknolojisinin ne kadar hassas olduğunu hatırlatıyor.

Peki neden normal dizüstü bilgisayar kullanılmıyor?

“Bir MacBook göndersek olmaz mıydı?” diye düşünebilirsiniz ama iş o kadar basit değil. Uzay ortamı, elektronik cihazlar için tam anlamıyla kabus senaryosu: Yer çekimi yok, radyasyon var, sıcaklıklar sürekli değişiyor ve teknik servis diye bir şey yok.

Bu yüzden kullanılan bilgisayarların çok daha dayanıklı, hata toleranslı ve uzun ömürlü olması gerekiyor. Örneğin bu cihazlardaki ECC RAM, oluşabilecek veri hatalarını otomatik olarak düzeltebiliyor. Bu da kritik görevlerde büyük fark yaratıyor.

Türkiye'de benzer bir bilgisayar almaya kalksak ne kadar tutar?

Öncelikle ISS'e gönderilen HP ZBook Fury G9, özelleştirilmiş bir versiyon olduğu için birebir aynı modeli satın almak mümkün değil. Benzer özelliklere baktığımızda HP ZBook Fury G1i modelini bulabiliyoruz. Intel vPro platformunda Core Ultra 9 285HX işlemci, NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell GPU, 128 GB DDR5 RAM ve 8 TB SSD gibi özellikler canavar gibi performansı garanti etse de ECC RAM, RAID depolama gibi teknolojiler bulunmuyor. Bu arada kendinizi astronot gibi hissetmek isterseniz buyurun HP ZBook Fury G1i modelini inceleyebilirsiniz. 22 Nisan 2026 itibarıyla ürünün 489 bin TL gibi astronomik bir fiyatı bulunuyor.

Özellik Detay Model HP ZBook Fury G1i 16" Mobil İş İstasyonu Boyutlar 35.9 × 24.9 × 2.7 cm Ağırlık 2.43 kg Ekran Boyutu 16 inç Çözünürlük WUXGA (1920 × 1200) Yenileme Hızı 60 Hz Parlaklık 400 nit İşlemci Intel Core Ultra 9 285HX Yapay Zekâ Intel AI Boost (13 TOPS NPU) Ekran Kartı NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell GPU Bellek 16 GB GDDR7 Kurumsal Teknoloji Intel vPro RAM 128 GB DDR5 Depolama 8 TB Wi-Fi Intel Wi-Fi 7 BE201 (2x2) Bluetooth 5.4 Batarya 99 Wh

ISS’in son yükseltmelerinden biri olabilir

Bu yeni bilgisayarlar, ISS’te kullanılan üçüncü nesil sistemler olarak öne çıkıyor. Halihazırda istasyonda 100’den fazla HP iş istasyonu aktif olarak görev yapıyor ve bu sayı yeni modellerle birlikte güncelleniyor.

Ancak bu yükseltme biraz da “son büyük güncellemelerden biri” olabilir. Çünkü NASA’nın planlarına göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2030 civarında emekliye ayrılması bekleniyor. Yani bu cihazlar, ISS’in son yıllarındaki en önemli teknolojik yardımcıları olacak.