Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Çok Ucuza 2K 180 Hz Gibi Özellikler Sunan Oyuncu Monitörü Redmi G24Q Tanıtıldı

Xiaomi, çok uygun fiyata 180 Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük gibi özellikler sunan Redmi G24Q monitörünü tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi, en çok akıllı telefonlarıyla bilinse de birçok farklı kategoriden ürünlerle de karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında oyuncu ekipmanları da var. Şirket, farklı fiyat segmentlerinden monitörleri kullanıcılarına sunuyordu. Şimdi ise Redmi bünyesinde G24Q ismi verilen yepyeni bir monitör tanıtıldı.

Redmi G24Q monitörü, uygun fiyata üst düzey oyun performansı yaşamanızı sağlayacak özelliklere sahip bir cihaz olarak geliyor. Peki bu monitörün nasıl özellikleri var? Fiyatı ne kadar? Gelin tüm detaylarına bakalım.

İçerikten Görseller

Çok Ucuza 2K 180 Hz Gibi Özellikler Sunan Oyuncu Monitörü Redmi G24Q Tanıtıldı
Redmi G24Q, 24 inç boyutunda bir monitör. Ekranda 2560 x 1440 çözünürlük ve 180 Hz’lik yüksek bir yenileme hızı sunuluyor. Böylece üst düzey kalitede akıcı bir oyun deneyimi vadediliyor. IPS panel kullanıldığını, 178 derecelik geniş görüş açısı, 400 nit parlaklık gibi özelliklere sahip olduğunu da belirtelim.

1 ms GTG tepki süresine sahip Redmi G24Q monitöründe ekran yırtılmasını ve takılmasını önlemek için AMD FreeSync teknolojisi ve hızlı hareketler sırasında netliği artıran Dinamik OD ayarı da var. Ayrıca oyun odaklı çeşitli özelliklere de sahip. Bunlar arasında nişan almayı iyileştirmek için özel nişangahlar, parlak alanları aşırı pozlamadan gölgeleri aydınlatan karanlık sahne geliştirme modu ve düşük ışıklı oyunlarda görünürlüğü artıran gece görüş modu yer alıyor.

İki adet HDMI 2.0, iki adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, 75 x 75 mm duvar montaj aparatlarıyla uyumluluk gibi özelliklere de sahip Xiaomi Redmi G24Q monitörü, 110 dolarlık fiyat ile Çin’de satışa sunuldu. Diğer pazarlara gelişiyle ilgili henüz bir bilgi yok.

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com