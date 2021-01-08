Kafalar Grubu Üyelerinin 5'er Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Türkiye'nin en popüler fenomen ekiplerinden Kafalar, ciddi bir dava ile karşı karşıya. Kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Soruşturmanın gerekçesi ise 2016 yılında çekilmiş "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" bir video.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren "Kafalar" isimli grubun başı fena halde dertte. Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin isimli fenomenlerden oluşan grup, ciddi bir suçlama ile karşı karşıya geldiler. Haklarında soruşturma başlatılan Kafalar grubunun, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kafalar ekibi, 2016 yılında "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli bir video çekmişlerdi. Bu video yıllar sonra, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takibine takıldı. Videoyu izlediklerinde yasa dışı bir kumar sitesinin reklamının yapıldığını gören kolluk kuvvetleri, konuyla ilgili olarak Kafalar ekibinin üç üyesini de gözaltına aldılar.

"Videoyu yükleyen ve bizi reklam için teşvik eden kişi, menajerimizdi"

İfadelerine başvurulan Kafalar üyeleri, söz konusu videonun menajerleri tarafından internete yüklendiğini, ayrıca yasa dışı bahis şirketinin reklamının yapılmasında da yine menajerlerinin aracı olduğunu ifade ettiler. Kafalar grubuna göre söz konusu bahis şirketinin Kıbrıs'ta olması, yasal anlamda bir sorun yaşanmayacağını düşündürmüştü. Ayrıca o yıllardaki abone sayılarının da yeterince iyi olmadığını söyleyen Kafalar ekibi, amaçlarının da eğlenmek ve daha fazla takipçiye ulaşmak olduğunu ifade ediyor. Üstelik söz konusu videoda kullanılan para da sahteymiş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kafalar ekibinin yaptıklarının "7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi"ne aykırı olduğunu savunuyor. İddianameyi de bu aykırılık üzerinden başlatan başsavcılık, yasa dışı bahis oynatan bir sitenin reklamını yapan grup üyelerinin 5'er yıla kadar hapsini istiyor.