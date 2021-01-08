Twitch'in popüler yayıncılarından HasanAbi, son yayınında bazı garip olaylar yaşadı. 200 binden fazla anlık seyircisi olan yayın, durduk yere iki kez kesildi. Durumun nedenini araştıran HasanAbi, kullanıcı anahtarının değiştiğini fark etti. Ancak böyle bir şey yaşanması pek de mümkün olan bir şey değildi.

Son yılların en popüler canlı yayın platformlarından bir tanesi olan Twitch, hayatımıza onlarca isim kattı. Bu isimlerden bir tanesi de "HasanAbi" lakabıyla daha çok bilinen Hasan Piker. Aslen Türk olan ancak yaşamını ABD'de sürdüren HasanAbi, yaptığı yayınları daha çok politik yorumlarla geçiriyor. 1 milyon civarında takipçisi olan yayıncı, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da ABD'nin gündemine konu olabiliyor.

ABD'nin şu sıralar, tarihinin en karmaşık günlerini yaşadığını hepimiz biliyoruz. Son Başkanlık Seçimleri nedeniyle yeterince gergin olan ülke, Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir mitingle karıştı. Trump destekçileri, bu miting sonrasın senato binasına bir baskın düzenlediler. Haliyle bu olaylar, HasanAbi'nin de yayın konusu oldu. Ancak yayın sırasında çok ilginç olaylar yaşandı.

HasanAbi'nin canlı yayını, durduk yere iki kez kesintiye uğradı

HasanAbi'nin yaşanan olayları anlattığı ve kendi görüşlerini paylaştığı canlı yayın, 223 bin eş zamanlı izleyici sayısı ile Twitch'in en popülerleri arasına girmişti. Ancak bu yayında birtakım garip olaylar yaşandı. 200 bin seyirciye ulaşıldığı anlarda, yayın bir anda kesildi. Bunun teknik bir aksaklık olduğunu düşünen HasanAbi, yayının ikinci kez kesilmesi üzerine de bu durumun nedenini araştırmaya başladı.

HasanAbi, Twitch'te yayın yapmak için OBS olarak bilinen popüler yayın uygulamasını kullanıyor. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için de Twitch'teki kullanıcı anahtarının OBS'ye tanımlanması gerekiyor. Yaptığı incelemelerde bu anahtarın değiştiğini fark eden HasanAbi, bunun nasıl olduğunu bir türlü anlayamadı. Zira bu anahtar, sadece hesap sahibi ya da hesaba doğrudan erişimi olan bir kişi tarafından değiştirilebilirdi.

HasanAbi, aldığı o hatayı Twitter'dan paylaştı

HasanAbi, aldığı hatayı Twitter'da paylaşıp yayınına devam ederken, yeni bir de tartışmayı başlatmıştı. HasanAbi, konuyla ilgili açıklamalarında bilgisayar korsanlarının hesabına ulaşması durumunda istedikleri her şeyi yapabileceklerini ancak böyle bir şeyin olmadığını, sadece yayıncı anahtarının değiştirildiğini söylüyor.

HasanAbi'nin başlattığı tartışma, Twitch'in bu olayı bilerek yapmış olduğu düşüncesini ortaya koydu. Elbette böyle şeyin gerçek olup olmadığını bilmek mümkün değil ancak Twitch, istediği takdirde böyle bir şeyi yapmış olabilir. Twitch yetkilileri, gündem olan bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Zaten yapsalar da bu olayı kabul etmeleri pek mümkün değil. Ancak Twitch, HasanAbi'ye apaçık sansür uygulamış olabilir.