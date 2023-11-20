OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta, kurulun istifa etmesi ve kovulan CEO Sam Altman'ın işe tekrar alınması istendi. Aksi takdirde neredeyse personelin tamamına denk gelen 500'den fazla çalışanın istifa edeceği ve Altman'ın Microsoft'taki ekibine katılabileceği belirtildi.

Teknoloji dünyası, son üç gündür ChatGPT’yi geliştiren şirket OpenAI’da yaşananlarla çalkalanıyor. Şirketin yönetim kurulu, cuma günü durduk yere CEO Sam Altman’ı kovmuştu. Bunun ardından Altman’ın geri dönmesi için yatırımcılar ve çalışanlar başta olmak üzere kurula baskı yapmıştı. Başta dönmesi yüksek ihtimal olarak görülse de bu sabah OpenAI’a yeni bir CEO atandığı, Altman’ın ise Microsoft’ta yeni bir yapay zekâ ekibinin başına getirildiği duyuruldu.

OpenAI draması hız kesmeden devam ederken çalışanlar da şirket yönetimine Altman’ın kovulması konusunda tepkiliydi. Şimdi ise çalışanların yönetime bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

500'den fazla çalışan, yönetimin istifa etmesini istiyor ve OpenAI'dan Microsoft'a geçebileceklerini söylüyor

Wired ve Gazeteci Kara Swisher tarafından gün yüzüne çıkarılan mektuba göre 505 OpenAI çalışanı, yönetim kuruluna mektup gönderdi. Mektupta, Sam Altman’ın işe geri alınması ve kurulun istifa etmesi gerektiğini belirttiler. Aksi takdirde istifa edeceklerini de eklediler.

OpenAI’ın 700 civarı çalışanının olduğunu belirtelim. Gelen bilgilere göre bu mektuba imza atanların sayısı da artıyor. Başta da söylediğimiz gibi Altman artık Microsoft’ta. Yani yien beklenmedik bir şey olmazsa geri dönmeyecek. Kurulun istifa edip etmeyeceğiyle ilgili de bir bilgi yok. Eğer şartlar sağlanmazsa OpenAI, personelinin neredeyse tamamını kaybedebilir.

Çalışanlar, OpenAI yönetiminin işlerini tehlikeye attığını söylerken kurulun misyonlarını ve şirketi baltalamakla da suçluyor. Altman ve Greg Brockman’ın (OpenAI kurucusu, Altman’la birlikte işten ayrılmıştı) Microsoft’taki yeni yapay zekâ ekibine katılabileceklerini de ekliyorlar. Yani Microsoft, Altman’ın yeni ekibine ekleyecek yüzlerce çalışan bulmuş olabilir.

X üzerinden de tepki göstermişlerdi:

OpenAI personelinin tek tepkisi bu mektup da değildi. Onlarca çalışan, X (Twitter) üzerinden “OpenAI çalışanları olmadan hiçbir şeydir” gönderisini paylaştı ve tepki koydu. Sam Altman da bu gönderileri alıntılayarak kalp emojisi attı. Tüm bu yaşananlar, son bir yıla damga vuran OpenAI'ın önünde pek güzel günler olmadığının bir göstergesi.

OpenAI’da tüm yaşananlar için: