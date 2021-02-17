Hollywood'un önemli yönetmenlerinden Zack Snyder, İngiltere'nin efsanevi krallarından Kral Arthur'un filmini çekmek istediğini açıkladı. Snyder'ın amacı aslına sadık bir Kral Arthur hikayesi anlatmak.

Özellikle DC genişletilmiş evreninde çektiği filmlerle bilinen ünlü yönetmen Zack Snyder'ı sevmek ya da sevmemek kişilerin tercihine kalmış olsa da, kendisinin büyük hikayeleri beyaz perdeye aktarmak ve mitolojik bir atmosfer yaratmaktaki becerisi su götürmez bir gerçek.

Snyder şimdi de önemli bir tarihi ve mitolojik figür olan Kral Arthur'un filmini çekmek istediğini açıkladı. Ünlü kralın efsanesi her dönemde biraz daha değişmiş olsa da Snyder, amacının gerçeğe sadık bir film yapmak olduğunu ifade etti.

Aslına sadık derken?

Kral Arthur, hakkında aslına sadık bir hikaye anlatmanın en zor olduğu karakterlerden biri olarak gösterilebilir. Zira İngiltere'nin en büyük kralları arasında kabul edilen bu karakterin gerçekten yaşamış olup olmadığı bile bilinmiyor.

Bildiğimiz anlamda İngiltere kurulmadan önce yaşadığına inanılan Arthur'un kökenleri bir tartışma konusu olmuş ve hemen her yeni dönemde hikayeye yeni parçalar eklenmişti. Öyle ki Kral Arthur hikayelerinin son hali, tarihi bir anlatıdan ziyade bir fantastik kurgu romanına dönüşmüş durumda.

Kral Arthur hikayesi bir noktadan sonra Camelot adlı krallığı, yuvarlak masa şövalyelerini, büyücü Merlin'i, Sir Lancelot gibi karakterleri içeren ve tarih kitaplarındaki bir dönem anlatısından ziyade Kutsal Kase arayışındaki bir Dungeons and Dragons partisini anlatan hale gelmişti.

Fikirden bir adım ötesi

Katıldığı bir programda mitolojik anlatılar ile ilgili olarak fikri sorulan Snyder, "Bir şey üzerinde çalışıyorum ama göreceğiz. Arthuryan mitolojik konseptin yeniden anlatıldığı -gerçekçi, bir nevi aslına sadık- şekilde ele alındığı bir yeniden anlatım düşünüyorum. Göreceğiz. Belki bir gün gelir." dedi.

Yine de bu filmin çekilmesi ve vizyona girmesi için en iyi ihtimalle birkaç yıl beklememiz gerekecek. Yapım için gereken sermayeyi bulması da Snyder'ın oldukça uzun zamanını alabilir. Belki de filmi Netflix gibi içeriklere para saçmaktan çekinmeyen bir platformda görürüz.