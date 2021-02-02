Zack Snyder, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Joker'in yer aldığı bir görsel paylaştı. Snyder, ayrıca paylaşımında yaptığı açıklamada David Ayer'in harika bir Joker yarattığını da söyledi.

Justice League'in Zack Snyder'in elinden çıkmış halinin seyircilerle buluşmasına yaklaşık 1,5 aylık bir süre var. Tabii çıkış tarihi yaklaştıkça yapımla ilgili yeni bilgiler ve paylaşımlar da gelmeye devam ediyor. Bu seferki paylaşım Zack Snyder'den geldi.

Yönetmenlik koltuğunda oturan Zack Snyder, resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Fotoğraflı bir paylaşım yapan Snyder, oldukça bulanık bir şekilde görülen Joker görselini paylaştı.

Zack Snyder'den Joker paylaşımı

Zack Snyder tarafından yapılan ve yukarıdan da görebileceğiniz fotoğrafta elinde bir joker kartı bulunan Joker karakterini görüyoruz. Joker kartı net bir şekilde görülebilirken Joker'in yüzü oldukça bulanık görünüyor.

Snyder, ayrıca yaptığı paylaşıma David Ayer ve Jared Leto'yu da etiketleyerek kısa bir açıklama yaptı. Snyder, David Ayer'in harika bir Joker yarattığını söyledi. David Ayer, Suicide Squad filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenmişti. Hem Suicide Squad hem de yaratılan Joker, hayranlar tarafından bir hayli eleştirilmişti.

Jared Leto, daha sonra yaptığı bir açıklamada, Suicide Squad'daki birçok Joker sahnesinin kesildiğini ve neden kesildiği hakkında hiçbir fikrinin olmadığını dile getirmişti. Zack Snyder de verdiği bir röportajda Jared Leto'nun Joker'inin görünüşünü nasıl değiştirdiğini şöyle anlatmıştı:

"Onunla yaratılmış olan Joker'i tabii ki onurlandırmak istiyorum çünkü gerçekten havalı olduğunu düşünüyorum. Justice League'de neler olduğunu size söylemeyeceğim ancak Joker'i son görüşümüz ile bu seferki ortaya çıkışının arasında bir hayli fark var. Joker, biraz yorgun. Sanırım söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi bu."

Peki, siz Zack Snyder'ın Justice League'i hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hayranlar üstünde yarattığı heyecanın altını doldurmayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.