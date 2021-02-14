İlk olarak 2017'de yayınlanan Justice League'in Jack Snyder versiyonu için yeni bir fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Jared Leto'nun Joker'i ve Darkseid da görüldü.

DC'nin Marvel'ın Avengers serisine rakip olarak yayınladığı Justice League, yayınlandığı 2017'de sayısız eleştiriye maruz kalmış ve genel anlamda beğenilmemişti. O dönemde filmin yönetmeni Zack Snyder'ın kızının hayatını kaybetmesi nedeniyle filmden ayrılması ve onun yerine Joss Whedon'ın gelmesi de filmde kopuklukların oluşmasına neden olmuştu. Büyük beklentilere rağmen istenileni veremeyen Justice League'den vazgeçmeyen Zack Snyder ise bir süredir kendi versiyonunu geliştiriyordu.

HBO Max'te yayınlanacak Justice League Snyder Cut'ın 2. fragmanı da paylaşıldı. 2,26 dakika uzunluğundaki fragmanın sonunda ise herkesin görmekten hoşnut olacağı bir sahne dikkat çekti. Suicide Squad'da çok kısa bir şekilde gördüğümüz Jared Leto'nun Joker'i yeni Justice League filminde yer alıyor. Batman'le konuştuğu bir sahnede gördüğümüz Joker'in ne kadar fazla rolü olacak ya da 2021'de çıkacak filmin 2017'dekine göre ne kadar farklı bir kurgusu olacak şu an için bilinmiyor, ancak fragmandan gördüğümüz kadarıyla bizleri bambaşka bir film bekliyor.

Justice League Snyder Cut fragmanı:

Yeni film 4 saat sürecek

Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman gibi DC'nin en ünlü süper kahramanlarının yer aldığı Justice League'in Jack Snyder özel sürümü tam tamına 4 saat sürecek. 2017'de yayınlanan filmin 2 saat olduğu düşünüldüğünde karşımızda yepyeni bir film olduğunu söylemek de mümkün. Ayrıca DC'nin Marvel'ın aksine karakterlerin alt metinlerini henüz oturtamadığı düşünüldüğünde bu filmin buna katkı yapacağını öngörebiliriz.

Jack Snyder'ın Justice League sürümünde ne gibi yenilikler var?

Yayınlanan fragmana baktığımızda 2017 yılında çıkan filmle normal olarak benzerlikler var, ancak bu benzerlikler dışında bazı kilit noktalarda önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bu değişikliklerden biri Jared Leto'nun hayat verdiği Joker karakteri. Bunun dışında ilk filmde yer alan kötü karakter Steppenwolf'un başka bir kötünün önünde diz çökmesi oldu. İlk filmde sadece adını duyduğumuz Darkseid isimli bu kötü karakter, yeni filmin kurgusunu baştan sona değiştirebilir.

Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jared Leto, Amber Heard, Ezra Miller, Jason Momoa gibi sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip Justice League Snyder's Cut, 18 Mart'ta HBO Max'te yayınlanacak.