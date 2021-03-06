Zack Snyder, 18 Mart'ta 6 bölüm halinde HBO Max'te yayınlanacak Justice League filmi için Superman odaklı yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda, süper kahramanımızı bir Krypton gemisinde kostüm seçerken görüyoruz.

2017 yılında yayınlandığı dönemde sayısız eleştiriye tutulan Justice League filmi, yönetmen Zack Snyder'ın bakış açısıyla yeniden yayınlanacak. Önceki filmin hemen hemen iki katı uzunluğunda olacak film, mini dizi formatında HBO Max'te yayınlanacak. Filmle ilgili bir süredir yeni bilgiler görmeye devam ediyoruz. Son paylaşım ise bizzat Zack Snyder'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan 50 saniyelik videoyla yapıldı.

Zack Snyder's Justice League Superman fragmanı:

Snyder, paylaştığı Justice League fragmanında Henry Cavill'in Superman'inin kostüm seçimini gösteriyor. Superman'i bir Krypton gemisinde gördüğümüz fragmanda, kahramanımızın siyah kıyafetini seçmeden önce birden fazla elbiseyi kontrol ettiğini görüyoruz.

Aslında film projesi ilk başladığında yönetmen koltuğunda Zack Snyder bulunuyordu. Film çekimleri devam ederken kızı intihar eden ünlü yönetmen, bu sebeple filmi bırakmış ve yerine ilk Avengers filminin de yönetmeni Joss Whedon gelmişti. Elbette filmdeki hiçbir şey Whedon için hazırlanmamıştı ve iki yönetmen karmaşasında çok da iyi olmayan bir filmle karşılaşmıştık. Bunun ardından hayranlar filmin gerçek versiyonunu görmek için büyük kampanyalar düzenlemiş ve Snyder'ın projeye geri dönmesini istemişlerdi. Bu uzun süreçten sonra geçtiğimiz sene Snyder ve WarnerMedia anlaşarak HBO Max'te yayınlanmak üzere yeni bir kurgu hazırlığına girmişlerdi.

Önceki Justice League filminde Superman'i kırmızı tonlarında bir kostüm içinde görmüştük. Yeni çıkacak filmde ise Snyder'ın özel isteği olarak Superman'i çizgi romanlarda olduğu gibi siyah kostümle göreceğiz. Bu fragmanda da bu kostümün nasıl seçildiğini izliyoruz.

6 bölümde yayınlanacak filmin bölüm isimleri belli oldu

Önceki filmde yer alan isimlerle ek sahneler de çeken Zack Snyder, karşımıza 4 saatlik bir film çıkaracak. 150 dakikalık bölümünün daha önce görülmeyen sahnelerden oluşacağı açıklanırken bu uzun filmin 6 bölüm halinde HBO Max'te yayınlanacağı duyuruldu. 18 Mart'ta yayınlanacak filmin bölüm isimleri de açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Zack Snyder's Justice League bölüm isimleri şu şekilde:

Bölüm: Don't Count on It Batman Bölüm: The Age of Heroes Bölüm: Beloved Mother, Bloved Son Bölüm: Change Machine Bölüm: All The King's Horses Bölüm: Something Darker

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