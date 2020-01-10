Bilime Göre Zararlı Alışkanlıklarımızdan Nasıl Kurtuluruz?

Her insan mutlaka kendisi için yeni bir başlangıç yapmak ve zararlı bir alışkanlığını bırakmak istemiştir. Peki bilime göre bu yolda başarıya ulaşmanın sırrı nedir?

2020 yılına girişimizle birlikte her sene olduğu gibi birçok insan kendisi için yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu yeni başlangıç, elbette genelde pişmanlık duyulan şeylerden, örneğin sigara, alkol ve zararlı yiyecek tüketimini bırakma planlarından oluşuyor.

Bununla birlikte yine her sene olduğu gibi birçok insan, hedeflerini gerçeğe dönüştürmekte başarısız oluyor ve yarı yolda pes ediyor. 2020'nin ocak ayında da muhtemelen bu insanlarla karşılaşacağız. Yeni başlangıç planı yapanların %80’i pes ederken %20’si yoluna devam edecek. Peki biz, bu %20’yi oluşturan insanlardan neler öğrenebiliriz?

Zararlı alışkanlıklarımızı nasıl bırakabiliriz?

Bazı insanlar hedeflerine ulaşma konusunda şanslı olabiliyor fakat bir grup insan var ki farkında olmadan alışkanlıklarından vazgeçmek için bilimin söylediği teknikleri yerine getiriyor. Peki pişman olduğumuz kötü alışkanlıklarımızı geride bırakmamızı sağlayacak bu teknikler nelerdir? Gelin, bilime bir kulak verelim. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk tekniğimiz azimli olmak. Azim, hedefine ulaşmaya çalışan insanların bu yoldaki yegâne anahtarıdır. Kötü bir alışkanlığınızı bırakmak 6 kez denemenizi de gerektirebilir, 30 kez denemenizi de. Bu noktada azminizi kaybetmemekse sizi hedefinize ulaştıracaktır.

İkinci taktiğimiz ise planlama. Elbette, kötü bir alışkanlığınızdan kurtulmak için ani bir karar verip onu o gün deneyebilirsiniz ancak daha uygun bir zaman için plan yapmak ve alışkanlıklarınızı o gün değiştirmeye başlamak, başarı şansınızı daha da artıracaktır.

Günlük hayatımızda motivasyon ve enerji seviyemiz sürekli değişiklik göstermektedir. Bu nedenle alışkanlığı terk etmek için en doğru zamanı seçmek yine size kalıyor. Motivasyon ve enerji seviyenizin en yüksek olduğu zamanı seçip o zamanda alışkanlıklarınızı terk etmeye başlamak, size daha fazla motivasyon sağlayacaktır.

Kaytarınca pes etmeyin:

Alışkanlığınızı terk etme sürecindeyken bir ya da iki kez yeniden kurtulmaya çalıştığınız şeyi yapmak, başarısızlık veya vazgeçmek için bir bahane sayılmamalıdır. Aksine, bu hatalarınızdan ders çıkarmak için kendinize sorular sormaya başlayın.

Örneğin kendinize alışkanlığı bırakmaya çalışırken neden bunu yaptığınızı ve bunun önüne nasıl geçebileceğinizi sorun. Bu sayede terk etmek istediğiniz alışkanlığınızın sebebini ortaya çıkarabilir ve başarı yolunda ilerlemenize engel olmasının önüne geçebilirsiniz.

Kendinize güvenin:

Yüksek seviyede özyeterlilik duygusu sizin hedefinize ulaşmanıza fazlasıyla yardım edecektir. Özyeterliliğinizi artırmak için kendinizi sürekli bunu yapabileceğinizi söyleyin ama bunu içten yapın. Daha önce başardığınız şeyleri düşünün ve bunları örnek alın.

Bununla birlikte yapacağınız değişime inanın. Bu değişimin getireceği eksileri düşünmek yerine artılarını düşünün. Örneğin sigarayı bırakmaya çalışıyorsanız neler kaybedeceğinizi değil, cebinizde kalacak parayı ve daha rahat uyuyacak olmanızı düşünün.

Hepsini toplayacak olursak; kendiniz için en iyi zamanı seçin ve buna bağlı kalın, ertelemeyin. Başarı yolunda yaptığınız birkaç hatadan utanmayın ve bunlardan ders çıkarıp yolunuza devam edin. Son olarak kendinize inanın ve kazanacağınız şeyleri düşünün.