Kanarya Adaları'ndaki Yanardağ Patlaması Sona Erdi

Geçtiğimiz eylül ayında İspanya'da bulunan La Palma adasında yanardağ patlaması meydana gelmişti. Binlerce dönümlük araziye zarar veren ve insanların evlerini kaybetmesine sebep olan bu patlama, geçtiğimiz günlerde nihayet sona erdi.

Geçtiğimiz aylarda İspanya’nın güneybatısında bulunan ve Kanarya Adaları grubunun bir parçası olan La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja yanardağının faaliyete geçtiğini aktarmıştık. Bu patlamadan sonra ise bölgede bulunan binlerce insan tahliye edilmişti. 19 Eylül’de meydana gelen bu patlama zamanla daha şiddetli hale gelmiş, birçok ev ve arazi yok olmuştu.

Geçtiğimiz ay gelen haberlerde de patlama sebebiyle oluşan lav akışına küllerin eklendiğini ve kül tepelerinin oluştuğu ifade edilmişti. Etrafa saçılan bu maddeler bölgede yaşayan canlıların sağlığını tehdit ediyor ve yüzlerce fazla binanın hasar görmesine sebep oluyordu. Bölgeden gelen fotoğraflar da felaketin ne denli korkutucu ve büyük olduğunu ortaya koyuyordu. Şimdi de uzmanlar, rahatlatıcı bir açıklama yaparak yaklaşık üç ay sonra patlamanın durduğunu aktardı.

Son 375 yılın en uzun patlaması

Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamalara göre; kül, deprem ve lavlar sebebiyle La Palma üzerinde yıkım oluşturan patlama nihayet Noel gününde, yani 25 Aralık’ta sona erdi. İspanya Başbakan’ı Pedro Sanchez de Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda patlamanın durduğunu, bunun bir Noel hediyesi olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamalara göre yanardağda meydana gelen patlama, Cumbre Vieja’nın son 375 yıldaki en uzun patlaması olarak kayıtlara geçti. Ayrıca yanardağdaki patlamanın aslında açıklamalardan 10 gün önce durduğu; ancak bilim insanlarının volkanik aktivitenin tamamen durduğundan emin olmak için bu süre içerisinde herhangi bir açıklama yapmadığı ifade edildi. Uzmanlar tarafından paylaşılan resmi verilerde 19 Eylül’de başlayan patlamanın 13 Aralık’ta sona erdiği ve 85 gün 8 saat sürdüğü kaydedildi.

Yüzlerce insan evsiz kaldı

Bu açıklamaların ardından birçok insan rahatladığını belirtse de bilim insanları uyarılarına devam ediyor. National Geographic Enstitüsü’nde bulunan uzmanlar tehlikenin hâlen devam ettiğini, yanardağın gelecekte tekrardan aktif hâle gelebileceğini aktardı. İspanyol yetkililer de vatandaşları uyararak adada yüksek sıcaklıkların ve lav akışının bir süre devam edebileceğini vurguladı.

Son yılların en uzun ve en büyük volkanik olaylarından biri olan patlamanın bilançosu da oldukça korkutucu. Yapılan açıklamalara göre Cumbre Vieja, La Palma’da 1218 hektarlık araziye zarar verirken 1.676 binayı ve 73.8 kilometrelik otoyolu yok etti. Bunun yanı sıra tahliye edilenler arasından 500’den fazla insan evsiz kalarak otellerde, çadırlarda ve karavanlarda yaşamak zorunda kaldı. İspanya hükümeti ise bu korkunç durumu düzeltmek için destek vereceklerini ve La Palma’nın yeniden inşası için bölgeye 453 milyon dolar göndereceğini açıkladı.