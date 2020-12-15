Ziya Selçuk'tan 81 İlde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın duyurduğu karara yönelik olarak 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi göndererek gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

Koronavirüs salgınının etkisinin son aylarda yeniden artmasıyla birlikte hem dünyada hem de ülkemizde alınan önlemler yeniden artırıldı, sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Aynı zamanda pandeminin etkisinin genişlediği mart ayından beri okullarda uzaktan eğitim devam ediyor ve yüz yüze eğitime yeniden ne zaman dönülebileceği sık sık gündeme geliyor.

Henüz üniversiteler, liseler ve ilk ile ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime dair net bir açıklama yapılmamış olsa da, gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından bakan Selçuk tarafından 81 ilde resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitim için genelge yayınlandı.

Yüz yüze eğitime, velilerin talebine bağlı olarak geçilecek:

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yeniden gündeme gelen konuda, anasınıfları hariç kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararı alınmıştı.

Bakan Selçuk, genelgenin ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu ve "Bu karar doğrultusunda; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecektir. Velilerin talebine bağlı olarak ilgili İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarımla yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğilim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadelerini kullandı.