Zoom’un Başarısının Arkasındaki 11 İsim

Zoom, sunduğu video konferans hizmetiyle özellikle koronavirüs salgını döneminde pek çok kişinin tercih ettiği uygulama olmayı başardı. Hakkında çıkan güvenlikle ilgili sorunlara rağmen her geçen gün büyüyen platform milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Koronavirüs salgınının hayatımıza kattığı yeni uygulamalar arasında video konferans programları başlarda geliyor. Özellikle evden çalışma sistemine geçiş yapan şirketler ve online eğitim alan öğrenciler tarafından tercih edilen bu uygulamaların en bilinenlerinden biri de Zoom. Aynı anda birçok kişinin görüntülü konuşmasına olanak tanıyan Zoom, güvenlik ve gizlilik konularında verdiği açıklara rağmen uzun zamandır kullanılmaya ve üye sayısını artırmaya devam ediyor.

Virüs sürecinde daha çok popüler hâle geldi:

CEO görevindeki Eric Yuan ve çalışma arkadaşları da bu yeni yeni tanınan ve birden çok popüler hale gelen uygulamanın merak edilen en büyük yanlarından. Amerika merkezi haber sitesi Business Insider konuya açıklık getirmiş ve Zoom’un görünmez kahramanlarının 11 isimlik bir listesini çıkarmış. Şirketin elde ettiği popülerlik ve başarının mimarları olarak nitelendirilen isimlerin arasında farklı departmandan yöneticiler bulunuyor.

Zoom’un arkasındaki 11 güçlü isim:

Kelly Steckelberg: Mali İşler Müdürü Janine Pelosi: Pazarlama Müdürü Oded Gal: Baş Ürün Sorumlusu Brendan Ittelson: Baş Teknoloji Sorumlusu Aparna Bawa: Baş İşletme Görevlisi Lynn Haaland: Uyum ve Etik Sorumlusu Ryan Azus: Baş Gelir Sorumlusu Max Krohn: Güvenlik Mühendisliği Başkanı Damien Hooper Campbell: Çeşitlilik Şefi Velchamy Sankarlingam: Mühendislik ve Ürün Başkanı Lynne Oldham: İnsan Kaynakları Müdürü

Birkaç ay içerisinde kayda değer bir büyüme elde eden şirketin kadrosunun sağlamlığı dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde %169 gelir artışı bildiren ve Nisan 2020’de 300 milyona ulaşan kullanıcı sayısıyla zirveye oynayan Zoom, güvenlikle ilgili sorunlar için yapılan çalışmaların meyvesini yakın zamanda alacak gibi duruyor. Başlatılan 90 günlük iyileştirme planı ve yayınlanan yüksek şifreleme seviyeleri şimdilik işe yaramış gibi. İlerleyen günlerde şirketin ne gibi yeniliklerle kullanıcıları memnun etmeye çalışacağını göreceğiz.