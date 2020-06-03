Zoom Neden Sadece Ücretli Üyelerin Görüşmelerini Şifreliyor?

Görüntülü görüşme platformu Zoom, çoğu kullanıcının hoşuna gitmeyecek bir uygulamaya imza attı. Platformda sadece ücret ödeyen kişilerin görüşmeleri şifreleniyor. Peki bunun nedeni ne?

Özellikle koronavirüs salgını sonrasında oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Zoom platformunun CEO’su Eric Yuan, salı günü yaptığı açıklamada milyonlarca kullanıcısı olan popüler görüntülü görüşme yazılımının ücretli sürümünü kullanan müşterilerine uçtan uca şifreleme hizmeti sunacağını açıkladı. Bu uygulamanın yalnızca ödeme yapan kullanıcılar için geçerli olduğunu ifade eden Zoom CEO’su, FBI ile çalışmak istediklerini söyleyerek ücretsiz kullanıcıların bundan yararlanamayacağını söyledi.

Geçtiğimiz salı günü popüler video konferans platformu Zoom’un 2020 yılı ilk çeyrek gelirini paylaşan Yuan, bildiğiniz üzere bu yılın başlarında gizlilik ve güvenlik konusundaki eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu eleştirilerin başında, kullanıcıların verilerinin gizliliğini ve güvenliğini temel alan uçtan uca şifreleme özelliği bulunuyordu. Hatta firma, bir zamanlar bu hizmeti tüm kullanıcıları için aktif hâle getirdiğini ifade etmiş ve aslında yapmadığı bir şey için yanlış bilgi verdiğinden dolayı sonrasında tüm kullanıcılardan özür dilemişti.

Uçtan uca şifreleme yalnızca ücretli üyelere sunulacak:

Son zamanlarda bu konunun önemi ve ciddiyetinin farkına varan firmanın yetkilileri, geçtiğimiz ay anlaşma sağladıkları şifreleme ve güvenlik hizmeti Keybase aracılığıyla bu konu için bir adım attı. Satın alma işleminin bir sonucu olarak Yuan, ücretli üyeliğe sahip olan kullanıcılara uçtan uca şifreleme hizmeti sunulacağını salı günü herkese resmi olarak duyurdu. Bununla beraber popüler video konferans platformunun CEO’su, FBI ve yerel emniyet güçleriyle beraber çalışarak kamu düzenine katkıda bulunmak istediklerinden bu özelliği ücretsiz sürümü kullanan üyelerine sunmayacağını söyledi.

Yuan, neden olaraksa bazı kişilerin platformu kötü amaçlar için kullanabileceğini gösterdi. Popüler video görüşme platformunun CEO’su tarafından yapılan bu açıklamalar birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Hatta birçok kullanıcı, takipçilerine ve yakın çevresine artık platformu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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