OPPO’nun Yeni Orta Segment Telefonu TENAA’da Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektöründe ün kazanmaya devam eden OPPO, bu kez TENAA’da yeni bir akıllı telefonuyla ortaya çıktı. TENAA’da ortaya çıkan bilgilerde cihazın adı yer almazken hangi donanımlara ev sahipliği yapacağı gün yüzüne çıktı.

Son yılların yükselen akıllı telefon üreticisi OPPO, görünüşe göre A serisine yeni bir akıllı telefon eklemek üzere yoluna devam ediyor. OPPO’nun yeni akıllı telefonu, Çinli sertifika sitesi TENAA’da ortaya çıktı. TENAA’da gözüken bilgiler cihazın model numarasını ve özelliklerini tamamen gözler önüne serdi.

OPPO PDAM10 model numarasıyla TENAA’da gözüken yeni akıllı telefonun hangi isme sahip olacağı şu anda bilinmiyor. Ancak listede gördüğümüz özelliklere bakacak olursak OPPO A serisinde olacağı tahmin edilen bu akıllı telefonun gayet güzel bir seçenek olacağını söyleyebiliriz.

OPPO'nun TENAA'da gözüken telefonunun özellikleri:

TENAA’daki listeye göre OPPO PDAM10, 6,5 inçlik TFT Full HD+ 2400x1080 çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Cihazın hangi tür ekrana sahip olacağıysa henüz bilinmiyor. OPPO’nun yeni akıllı telefonu, 162 mm x 75,5 mm x 8,9 mm ebatlarında olacak ve 188 gram ağırlığa sahip olacak.

Donanım kısmında OPPO PDAM10, sekiz çekirdekli 2 GHz bir işlemciden gücünü alacak. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 128 GB’lık depolama alanı, henüz ne olduğunu bilmediğimiz bu işlemciye eşlik edecek. Elbette OPPO PDAM10, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak.

Kamera kısmına gelindiğinde OPPO PDAM10’un fazla iddialı olacağını söyleyemeyiz. TENAA’daki listeye göre cihaz, 12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 adet 2 MP’lik kameranın bulunduğu dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Cihazın ön kısmında 8 MP’lik tek bir kamera bizi karşılayacak.

Orta segment akıllı telefonlar arasına yerleşecek olan OPPO PDAM10, 4.880 mAh’lik hiç de fena olmayan bir bataryayı barındıracak. Ancak bataryanın herhangi bir hızlı şarj desteğine sahip olup olmayacağı TENAA’daki bilgiler arasında yer almıyor. Cihaz orta segmentte yer alacağından bu konuda fazla bir şey bekleyemeyiz.