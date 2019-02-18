Axon Markalı Yeni 5G Telefonu Önümüzdeki Hafta Tanıtılacak

Axon markalı yeni 5G telefonunun önümüzdeki hafta tanıtılacağı ZTE tarafından doğrulandı.

ZTE'nin 5G destekli akıllı telefonlarıyla ilgili planları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. ZTE tarafından Çin sosyal ağı Weibo'da yapılan bir paylaşım, MWC 2019'da tanıtılacak olan 5G özellikli cihazın Axon markasını taşıyacağını gösteriyor.

ZTE, 5G teknolojisine hazır

ZTE, son birkaç yıldır hem akıllı telefonlar hem de ağ teknolojileri üzerinde çalışıyor. MWC 2018'de 1,2 Gbps indirme hızına ulaşabilen 5G prototip bir telefonu tanıtan marka, bu yıl ticari olarak uygun bir cihazı sergilemeye hazır gibi görünüyor. ZTE’nin 25 Şubat’ta Barselona’da gösterilecek çok sayıda heyecan verici yeni ürüne sahip olması muhtemel gözüküyor.

(ZTE Axon M Z999)

ZTE tarafından yayınlanan teaser görüntüsünde, markanın 5G ağını destekleyen ilk ticari cihazın Axon ürün grubunun bir parçası olacağını belirten “Yeni Axon” ve “Yeni 5G Amiral Gemisi” yazıyor. Çin'den çıkan son Axon telefonu, ağustos ayında tanıtılan ZTE Axon 9 Pro'ydu. Telefon, geniş, dikdörtgen şeklinde bir çentik içeren 6,21 inçlik bir AMOLED ekrana ve Qualcomm Snapdragon 845 yonga setine sahipti.

ZTE Axon 10 Pro mu geliyor?

5G'yi destekleyen yeni modelin adı ZTE Axon 10 Pro olabilir. Eğer ZTE Qualcomm'un yonga seti çözümlerine güvenmeye devam ederse, muhtemelen bu model daha yeni Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenecek. Snapdragon 855 otomatik olarak 5G bağlantısı sunmuyor ancak SoC, Qualcomm’un X50 5G NR model çözümüyle eşleştirilebiliyor.

ZTE yakın tarihli bir röportajında, ​​MWC 2019'da 5G planları hakkında daha çok ayrıntı vereceğini açıkladı. ZTE sadece akıllı telefonlar değil, aynı zamanda operatörler için 5G çözümleri de üretiyor. Şirket, son birkaç yılda ABD’de yerleşik ticaret ambargolarını kırma nedeniyle büyük zorluklar yaşarken şimdilerde dünya genelinde potansiyel müşteriler için 5G alet ve ekipmanlarını geliştirme yolunda görünüyor.