ZTE, orta segment telefonu Blade V70'i sessiz sedasız duyurdu. Telefonun tüm özellikleri açıklanmasa da bütçe dostu olarak dikkat çeken bir model olacağı görüldü.

Çin merkezli teknoloji devi ZTE, bugün sessiz sedasız sürpriz bir telefon tanıttı. Kamerası başta olmak üzere dikkat çeken özelliklerle gelen yeni cihaz, orta segmente yer alıyor Blade V70 ismiyle geliyor.

ZTE Blade V70, arkasında üçlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise delikli ve kavisli ekran tasarımı tercih edilmiş. Güç tuşuna entegre edilen parmak izi sensörüyle gelen cihazda, 6,7 inçlik 720x1600 çözünürlükte 120 Hz yenileme hızı sunan LCD ekran var.

ZTE Blade V70 böyle gözüküyor

ZTE’nin uluslararası internet sitesinde listelenen Blade V70’in sekiz çekirdekli 2 GHz bir işlemcisi var ancak bu çipin isminin ne olduğu maalesef paylaşılmamış. Buna ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanını da eklemek gerek.

Orta segmentte yer almasıyla bütçe dostu olması beklenen cihazın kamerası en çok dikkat çeken özelliklerinden. Öyle ki V70’in arkasında f/1.75 diyafram açıklığına sahip 108 MP ana kamera bulunuyor. Diğer iki kameranın detayları ise paylaşılmamış. Önde deliğe yerleştirilen 16 MP’lik bir selfie kamerası olduğunu ekleyelim.

8,2 mm inceliğinde olan cihaz, kutudan Android 14 tabanlı MyOS 14 ile çıkacak. Bu işletim sistemi sürümünde iPhone’ların “Dinamik Ada” özelliğini andıran “Live Island” yer alacak. Batarya kapasitesinin 5000 mAh olduğunu ekleyelim. Hızlı şarj desteği ise 22,5W olarak açıklandı.

Yeşil, gri ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek ZTE Blade V70’in ne kadar fiyata sahip olacağı ve hangi pazarlarda satılacağı henüz belli değil.

ZTE Blade V70 teknik özellikleri