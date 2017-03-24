Android O ile Zil Seslerini Kendiniz Oluşturabileceksiniz!

Google üzerinde çalıştığı ve oldukça iddialı gelen Android O'da yer alacak kullanıcı dostu özelliklerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Bugüne kadar sadece üreticiler tarafından verilen zil ve bildirim seslerini ya da üçüncü parti yazılımlarla dışardan edindiğimiz sesleri telefonumuzda kullanabiliyorduk. Android 8.0 olması beklenen ve ‘O’ adıyla kullanıcıya sunulacak yeni işletim sisteminde ise zil seslerimizi istediğimiz gibi oluşturabileceğiz.

Son haberlere göre Google’ın bu zamana kadar üzerinde çalıştığı en kullanıcı dostu işletim sistemi sürümü, yeni Android O olacak. Bu hafta başında yayınlanan geliştirici sürümünde bu özellikler ortaya çıkmış ve bizi sevindirmişti.

Bununla birlikte Android O ile zil sesi, alarm ve bildirim ayarlarınızı; internetten, e-postanızdan veya bulut depolama servisizden indirdiğiniz dosyaları telefonda özelleştirip kullanabileceksiniz. Üstelik bu özellik, Google taradından işletim sisteminin bir parçası olarak gelecek ve ekstra bir yazılım gerektirmeyecek.

Bu zamana kadar en sağlam kullanılabilirlik ve üst düzey yetki sağlayan özellikleriyle son kullanıcıya kadar hitap etmeyi hedefleyen Android O, bakalım bizi şaşırtmaya nasıl devam edecek? Takipte kalın :)