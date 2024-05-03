İstanbul Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi, bu yılki Gençlik Endeksi G-250'yi yayımladı. Rapor, 18-24 yaş arası gençlerin en çok tercih ettiği ve güvendiği 250 markayı gözler önüne serdi.

İstanbul Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi ortaklığında oluşturulan Gençlik Endeksi G-250’nin bu yılki versiyonu yayımlandı. Rapor, Türkiye’deki gençlerin en çok tercih ettiği ve güvendiği markaları gözler önüne serdi.

Araştırma, Bursa Teknik Üniversitesinin bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi (CATI) kullanılarak 5 Şubat ila 29 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşı 18-24 arasında değişen gençler üzerinde yapıldı. Çalışmada 4 bin 800’den fazla genç ile görüşüldü.

Yaklaşık 40 sektörün incelendiği araştırmaya göre Z kuşağı, teknolojiye ayak uyduran şirketlere daha çok güveniyor

Bu yıl 4’üncüsünü gördüğümüz G-250 Endeksi’nde gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 adet marka sıralandı. İtibar Akademisi, bu sene 50’den fazla sektörün incelendiği geçen yıldan daha düşük sayıda, yaklaşık 40 sektörün incelendiğini belirtti.

Araştırma sonuçlarında sosyal medya platformları da dahil tüm dijital iletişim kanallarından gençlere ulaşabilen ve teknolojiye ayak uydurabilen markaların daha güvenilir olarak görüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca fiyat performans ürünlerine ve güncel zevklere hitap eden markalar da öne çıktı.

En çok giyim, yiyecek ve alışveriş alanındaki markalar öne çıkıyor

Bunun yanı sıra 18-24 yaş arası gençlerin en çok tercih ettiği sektörlere de yer verildi. Sonuçlara göre Z kuşağı olarak isimlendiren kesimdeki bireyler, en çok giyim, yiyecek ve alışveriş platformları alanındaki markalara güveniyor ve onları tercih ediyor.

Alfabetik olarak belirlenen listede A101’den Tavuk Dünyası’na, Beko’dan Ford’a kadar birçok sektörden toplam 250 adet marka bulunuyor. Bu yüzden hepsini ekleyemedik. Bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. En sona tüm listeye ulaşmanızı sağlayacak linki de ekledik.

Gençlerin en çok güvendiği ve tercih ettiği markalardan bazıları:

A101

Acer

Adidas

Apple

Arçelik

ASUS

Audi

Beko

BİM

BMW

Bosch

Burger King

Casper

Coca Cola

DeFacto

Doğtaş

Domino's Pizza

Eker

Enpara

Fanta

Getir

Garanti

Halkbank

Hepsiburada

HP

İstikbal

İçim

KFC

Koç Holding

KOTON

LC Waikiki

Lenovo

LG

Mavi

McDonald's

Mercedes-Benz

Monster Notebook

Nike

Peugeot

Philips

Puma

Samsung

Şok

TEB

Teknosa

Toyota

Trendyol

Türkiye İş Bankası

Vans

Volvo

Vestel

Ziraat Bankası

Zorlu Holding

Zara

Tüm markaları görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve İtibar Akademisi tarafından paylaşılan rapora ulaşabilirsiniz.