İstanbul Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi ortaklığında oluşturulan Gençlik Endeksi G-250’nin bu yılki versiyonu yayımlandı. Rapor, Türkiye’deki gençlerin en çok tercih ettiği ve güvendiği markaları gözler önüne serdi.
Araştırma, Bursa Teknik Üniversitesinin bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi (CATI) kullanılarak 5 Şubat ila 29 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşı 18-24 arasında değişen gençler üzerinde yapıldı. Çalışmada 4 bin 800’den fazla genç ile görüşüldü.
Yaklaşık 40 sektörün incelendiği araştırmaya göre Z kuşağı, teknolojiye ayak uyduran şirketlere daha çok güveniyor
Bu yıl 4’üncüsünü gördüğümüz G-250 Endeksi’nde gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 adet marka sıralandı. İtibar Akademisi, bu sene 50’den fazla sektörün incelendiği geçen yıldan daha düşük sayıda, yaklaşık 40 sektörün incelendiğini belirtti.
Araştırma sonuçlarında sosyal medya platformları da dahil tüm dijital iletişim kanallarından gençlere ulaşabilen ve teknolojiye ayak uydurabilen markaların daha güvenilir olarak görüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca fiyat performans ürünlerine ve güncel zevklere hitap eden markalar da öne çıktı.
En çok giyim, yiyecek ve alışveriş alanındaki markalar öne çıkıyor
Bunun yanı sıra 18-24 yaş arası gençlerin en çok tercih ettiği sektörlere de yer verildi. Sonuçlara göre Z kuşağı olarak isimlendiren kesimdeki bireyler, en çok giyim, yiyecek ve alışveriş platformları alanındaki markalara güveniyor ve onları tercih ediyor.
Alfabetik olarak belirlenen listede A101’den Tavuk Dünyası’na, Beko’dan Ford’a kadar birçok sektörden toplam 250 adet marka bulunuyor. Bu yüzden hepsini ekleyemedik. Bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. En sona tüm listeye ulaşmanızı sağlayacak linki de ekledik.
Gençlerin en çok güvendiği ve tercih ettiği markalardan bazıları:
- A101
- Acer
- Adidas
- Apple
- Arçelik
- ASUS
- Audi
- Beko
- BİM
- BMW
- Bosch
- Burger King
- Casper
- Coca Cola
- DeFacto
- Doğtaş
- Domino's Pizza
- Eker
- Enpara
- Fanta
- Getir
- Garanti
- Halkbank
- Hepsiburada
- HP
- İstikbal
- İçim
- KFC
- Koç Holding
- KOTON
- LC Waikiki
- Lenovo
- LG
- Mavi
- McDonald's
- Mercedes-Benz
- Monster Notebook
- Nike
- Peugeot
- Philips
- Puma
- Samsung
- Şok
- TEB
- Teknosa
- Toyota
- Trendyol
- Türkiye İş Bankası
- Vans
- Volvo
- Vestel
- Ziraat Bankası
- Zorlu Holding
- Zara
Tüm markaları görmek için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve İtibar Akademisi tarafından paylaşılan rapora ulaşabilirsiniz.