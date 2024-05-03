Sony, Helldivers 2'nin PC sürümü için bir kez daha PSN hesabı zorunluluğu getirdi. Oyuncuların tepkisini çeken olayın nedeni, "güvenlik" olarak gösterildi.

Bundan birkaç ay önce piyasaya sürülen üçüncü şahıs nişancı oyunu Helldivers 2 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yayımcı şirket Sony, oyunu oynamak isteyen oyuncuların 6 Mayıs itibarıyla yapılacak düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledi. Bu düzenleme, oyuncuları ciddi anlamda rahatsız etmiş durumda.

Helldivers 2 için alınan karar, Steam hesaplarının PlayStation Network'e (PSN) bağlanmasını şart koşuyor. Sony, konuyla ilgili açıklamasında oyuncuların güvenliğini korumak için böyle bir karar alındığını söylüyor ancak oyuncular, bu karardan hiç de memnun değiller. Açık konuşmak gerekirse haksız da değiller çünkü PC sahibi her oyuncu, PlayStation sahibi olmak zorunda değil. Tabii bu durum, PSN hesabı için de geçerli.

Steam'de tonla olumsuz yorum var!

Helldivers 2'nin Steam'deki listeleme sayfasına baktığımızda, oyunun bütün incelemelerde "Çoğunlukla Olumlu" etiketini aldığını görüyoruz. Ancak en son incelemeler bölümü, "Karışık" etiketi almış durumda. Yapılan yorumlara baktığımızda hem Türk hem de yabancı oyuncuların, PSN hesabı zorunluluğundan rahatsız olduklarına tanıklık ediyoruz.

İşte Steam'de paylaşılan bazı yorumlar:

Bu arada; Helldivers 2'nin piyasaya sürüldüğü ilk günlerde de benzer bir durumla gündem olduğunu söyleyelim. Hatta Sony, o dönemlerde de oyuncuların tepkileriyle karşılaşmıştı. İşin sonunda "teknik sorunlar"ı gerekçe gösteren Sony, PSN bağlantısının isteğe bağlı olmasına karar vermişti. Şimdi ne olduğu, neden böyle bir karar alındığı bilinmiyor.