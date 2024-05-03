Startgate ve Aktif Portföy iş birliğiyle kurulan PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu duyuruldu. Orta vadede 750 milyon TL'ye ulaşması hedeflenen fon, ülkemizdeki oyun girişimcilerini desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerden biri şüphesiz oyun sektörü. Sürekli olarak şirketlerin dev yatırımlar aldığını görüyorduk. Şimdi ise ülkemizdeki oyun sektörüne çok olumlu yansıyabilecek bir gelişme yaşandı.

İstanbul’da gerçekleştirilen bir etkinlikle dijital oyun alanındaki girişimcilere destek vermeyi amaçlayan PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kurulduğu duyuruldu.

Hem yerel hem de global yatırımcılara açık olacak fonun 750 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor

Yatırım fonu, 11 ay önce kapılarını oyun sektöründeki girişimcilere açan Startgate tarafından Aktif Portföy ile yapılan iş birliğiyle kuruldu. Noko Games’ten Wendigo Games’e, Misclik Games’ten Pigeoon’a kadar birçok yerli oyun firmasını destekleyen şirket, destek verdiği girişimlerin 1 yılını doldurmadan 52 milyon dolar değerlemeye ulaştığını belirtti. Yeni yatırım fonunun da sektör gücünü alarak yüksek sayıda katılım ile bölgenin en büyük yatırım fonu olacağına inanıldığı aktarıldı.

StartGate CEO’su Cihat Durmuş’un yaptığı açıklamaya göre PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun orta vadede 750 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştırılması hedefleniyor. Böylece oyun ve oyun teknolojileri girişimcilerine yatırım yapılması ve sektörün ülkemizde ivme kazanması amaçlanıyor. Fonun hem yerel hem de global tüm yatırımcılara açık olacağı da eklendi. Bu şekilde özellikle yurt dışından yatırımcı çekilmesi amaçlanıyor.

Türkiye, oyun yatırımları konusunda üst sıralarda

Durmuş, Türkiye’nin hem oyuncu hem de geliştirici konusunda dünyada yükseldiğini belirtirken sektörde yatırım alanların da başında geldiğini aktardı. Açıklamaya göre Türkiye, 2023’te Avrupa’da yatırım anlaşmalarında işlem hacmi bakımından 5’inci, işlem sayısında ise 1’inci sırada yer aldı.