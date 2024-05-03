Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yakında tanıtacağı üretken yapay zekâ özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Cook'a göre Apple, onu rakiplerinin önüne koyacak avantajlara sahip.

Üretken yapay zekâ yarışında biraz geride kalan Apple, haziran ayında düzenlenecek WWDC 2024 ile nihayet cihazlarına bu özellikleri getirmeye başlayacak. Şimdiye kadar bazı söylentiler bulunsa da nasıl özelliklerle karşımıza çıkacağı ve rakiplerinin önüne nasıl geçeceği bilinmiyordu.

Bu konuda bir açıklama direkt olarak CEO Tim Cook’tan geldi. Şirketin ilk çeyrek kazançlarını açıklamasından sonra yatırımcılarla görüşen Cook, net konuşmasa da yapay zekâ konusunda bazı sinyaller verdi.

Cook, Apple’ın rakiplerinden farklı kılacak avantajlarının olduğunu söylüyor

Cook, iddialı bir şekilde konuşarak Apple’ı yapay zekâ konusunda rakiplerinin önüne koyacak avantajları olduğunu belirtti. Yakında “çok heyecan verici şeyleri” müşterilerle paylaşacaklarını da ekledi:

“Üretken yapay zekâ konusunda iyimser hissetmeye devam ediyoruz. Önemli yatırımlar yapıyoruz ve müşterilerimizle çok heyecan verici şeyleri paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yapay zekânın dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve bu yeni çağda bizi farklılaştıracak avantajlara sahip olduğumuza inanıyoruz.”

Açıklama, neler göreceğimiz hakkındaki merakımızı artırıyor. Şimdiye kadar gelen bilgilerde şirketin Siri’den Safari’ye kadar birçok uygulama ve hizmetine üretken yapay zekâyı ekleyeceği öne sürülmüştü. Bunun yanı sıra hem bulut tabanlı hem de cihaz içi yapay zekâ özellikleri sunmayı planladığı söylentiler arasındaydı. Yani çok yakında bu özelliklerin tüm Apple cihazlarına entegre edildiğini görebiliriz. Ayrıca M4 gibi yeni çiplerinin de yapay zekâ odaklı olması bekleniyor.

Şirketin önümüzdeki salı günü “Let Loose” ismini verdiği ve yeni iPad modellerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyeceğini de belirtelim. Bu etkinlikte yapay zekâ konusunda az da olsa bir şeyler görme ihtimalimiz var.