Daha önce iPhone'ların Graykey adlı bir cihaz sayesinde Apple'dan habersiz bir şekilde kilitlerinin açıldığını öğrenmiştik. Apple'ın bu açığa İOS'un yeni sürümüyle dur diyeceği iddia ediliyor.

Emniyet güçleri için özel olarak üretilen iPhone şifre kırıcısı GrayKey'in yüksek fiyatlara Amerika Birleşik Devletleri'nde satıldığını öğrenmiştik. Apple, gizlilik yasası gereği çoğu kullanıcısının cihazını emniyet güçleri için açmayı reddetmişti. Bunun ardından böyle bir cihaza ihtiyaç duyulmuş ve üretimi sağlanmıştı. Apple ise karşı bir hamle yaparak İOS 11.4'de bu cihazın etkisiz kalmasını sağlayacak. Kutunun dışına çıkan iki Lightning kablosu ile bu cihaz, kullanılan şifrenin karmaşıklığına bağlı olarak üç güne kadar bir iPhone'nun kilidini açmayı başarıyordu. 30.000 dolara varan fiyatlarına rağmen emniyet güçlerinin büyük bütçelerini sarsmayan GrayKey, Apple'ın bu olaya dur demesiyle zor bir sürece girebilir. Apple, GrayShift ve Cellebrite gibi şirketlerin yaptığı makineleri engellemek için bir yol buldu.

En son iOS 11.4 beta sürümünde gelen özellikle, bir iPhone bir haftadan uzun bir süredir kilitlenmemişse, Lightning bağlantı noktası yalnızca telefonun şarj edilmesini destekliyordu. Port üzerinden hiçbir veri aktarılamaz. USB Kısıtlı Mod olarak adlandırılan bu özellik, orijinal olarak iOS 11.3 beta sürümünde görüldü, ancak son sürümde kaldırıldı. Şimdi ise iOS 11.4'le geri döndü ve emniyet güçlerini yeniden zor bir sürece sokacak gibi duruyor.

Kullanıcı gizliliği konusunda birçok telefonu açmayan Apple, müşterilerinin takdirini kazanmayı başarmıştı. Bu son sürümle beraber hiçbir cihazın Apple'dan habersiz bir şekilde açılması mümkün olmayacak, yani GrayKey'den çıkan bu iki Lightning kablosu USB Sınırlı Modda olan bir iPhone'da işe yaramıyor. Bakalım şirketler ve emniyet güçleri, Apple'ın bu hamlesine karşılık nasıl bir tutum alacaklar.