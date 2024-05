Google, fiyat/performans tabirine tam uyan yeni orta segment telefonu Pixel 8a'yı tanıttı. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı.

Google, aylardır gelen sızıntıların ardından dün Pixel serisinin yeni üyesi Pixel 8a’yı resmen bizlerle buluşturdu. Pixel 7a’nın halefi olacak yeni telefon, orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Pixel 8a’nın “fiyat/performans” tabirine tam uyan bir telefon olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Pixel 8 serisinin en uygun modeli olarak tanıtılan Pixel 8a’nın satışları ABD’de başladı. Maalesef Google’ın telefonları ülkemize gelmiyor. Yani bu modeli de Türkiye’de göremeyeceğiz. Peki neler sunuyor? İşte “Keşke gelse.” diyeceğiniz özellikleri ve fiyatı.

Yepyeni bir tasarım

Pixel 8a, ilk olarak tasarım tarafında önceki nesille farklılıklar gösteriyor. Teknoloji devi, öncekindeki kare benzeri tasarım yerine bu sefer daha yuvarlak köşeler kullanmayı tercih etmiş. Delikli ekran tasarımı, pürüzsüz mat bir dokuya sahip olması ve öndeki Gorilla Glass 3 ekranı dikkat çeken diğer kısımlardan. Boyutları ise 152,1, 72,7 ve 8,9 mm olarak açıklandı. Ağırlığı ise 188 gram.

Telefon, IP67 su ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Google, bu derece ile cihazının A serisi ürünleri arasında şimdiye kadarki en dayanıklı cihaz olduğunu belirtiyor.

Telefon, 1080x2400 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,1 inçlik OLED ekranla geliyor. Önceki nesilde 90Hz yenileme hızı vardı. Bu konuda iyileştirme sunulmuş. Öte yandan çözünürlük ve ekran boyutu aynı. Ayrıca Pixel 8a, 2000 nite kadar maksimum parlaklık sunabiliyor. Bu da öncekinden %40 daha fazla. Parmak izi sensörünün ekran içinde yer aldığını da unutmayalım.

Tensor G3 işlemci, yapay zekâyla donatılmış kamera

Pixel 8a, standart Pixel 8 modeliyle aynı çipe, yani 4nm sürecinden geçmiş Google Tensor G3’e sahip. Bu da şirketin son işlemcisine sahip olduğu ve amiral gemisi seviyesinde performans sunabileceği anlamına geliyor. İşlemci, 8 GB’lık RAM ile eşleştirilmiş. Depolama ise 128/256 GB seçenekleriyle sunuluyor.

Pixel 8a, kamera donanımı açısından selefine kıyasla çok büyük iyileştirmeler görmemiş. Cihazda 64 MP’lik ana ve 13 MP’lik ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise deliğe yerleştirilmiş 13 MP’lik selfie kamerası var.

Artık yapay zekâ çağındayız. Pixel 8a da bundan geri kalmıyor ve asıl iyileştirmeyi bu tarafta sunuyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da yer alan birçok özellik, bu cihazın fotoğraf düzenleme özellikleri arasında da var. Videolardaki dikkat dağıtan sesleri kaldırmaya yarayan Audio Magic Eraser, farklı görselleri birleştirerek herkesin her fotoğrafta güzel görünmesini sağlayan Best Take, arka plan değiştirmeden nesneleri hareket ettirmeye kadar birçok özellik sunan Magic Editor birkaç örnek.

Tabii ki cihazda fotoğraflar kısmı dışında da yapay zekâ özellikleri kullanılabilecek. Gemini’ı asistan olarak kullanma, canlı çeviri, “Arama İçin Daire İçine Al” gibi yapay zekâ işlevleri bu cihazda da kullanıcılara sunulacak.

Telefon, 24 saatten fazla pil ömrü sunduğu belirtilen 18W hızlı şarj destekli 4492 mAh’lik bataryaya sahip. Kutudan Android 14 ile çıktığını ve dört renk seçeneğiyle sunulduğunu ekleyelim. Bunlar dışında Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, USB 3.2, NFC, çift SIM gibi özellikleri de var.

Google Pixel 8a teknik özellikleri

Ekran 6,1 inç, OLED, 120 Hz, 1080x2400 İşlemci Tensor G3 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 64 MP, 13 MP Ön Kamera 13 MP Batarya 4492 mAh (18W) İşletim Sistemi Android 14

Google Pixel 8a fiyatı