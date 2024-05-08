Epic Games, toplam değeri 17 bin TL'yi aşan Unreal Engine içeriklerini bu aya özel olarak ücretsiz hâle getirdi.

Epic Games, oyun mağazası dışında geliştiriciler tarafından sıkça kullanılan oyun motoru Unreal Engine ile de karşımıza çıkıyordu. Tahmin edebileceğini gibi şirket, bu tarafta da kullanıcılarını sevindiren kampanyalar yapıyor, dönem dönem bazı içeriklerini ücretsiz bir şekilde sunabiliyor.

Şimdi ise bu kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Epic Games, binlerce TL değerindeki Unreal Engine paketini bu aya özel olarak ücretsiz sunmaya başladı.

Toplam değerleri 17 bin TL’den fazla

Epic Games’in geliştiricilere bu ay için ücretsiz sunmaya başladığı Unreal Engine içeriklerinin toplam fiyatları 17 bin TL’yi aşıyor. Oyun tasarımına meraklı olanların kesinlikle kaçırmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Ücretsiz içeriklere

Ücretsiz hâle gelen içerikler arasında farklı çevre paketleri de dahil birçok şey yer alıyor. Bilim kurgu temalı ortamlar oluşturmanızı sağlayan 3.800 TL’lik bir paket, Tokyo’dan esinlenen 2.300 TL’lik bir çevre paketi bunlar arasında. En dikkat çekenleri ise 7.746 TL değerinde olan ve 6 adet oyunlara hazır yüksek kaliteye sahip haritayı içeren paket.

Unreal Engine’in 1 milyon doların altında geliri olan kişiler için ücretsiz olarak sunuluyor. Bunun üzerindeki geliştiricilerin ise yıllık 1.850 dolar değerinde abonelik ücreti ödemesi gerekiyor.