Microsoft, Xbox Çatısı Altındaki Çok Sayıda Stüdyoyu Kapattı

Microsoft, Xbox bünyesinde kesintilerine devam ediyor. Teknoloji devi çok sayıda oyun firmasının fişini çekti.

Son zamanlarda teknoloji firmalarının çok sayıda çalışanı işten çıkardıkları biliniyor. Son olarak Microsoft'ta Xbox Oyun Stüdyoları Başkanı Matt Booty, gönderdiği e-posta ile çok sayıda firmanın ipini çekerken bu firmaların çalışanlarının da büyük kısmı işsiz kalacaklarını öğrendi.

Gönderilen e-postada stüdyoların kapatılmasının nedeni olarak "markaların ve kaynakların yeniden önceliklendirilmesi" gösterildi. Kapatılan stüdyoların çalışanlarından bazıları farklı firmaların bünyesinde çalışmaya devam edecekler. Diğer çalışanlar ise iş arama sürecine başlayacak.

Tango Gameworks, Alpha Dog Games ve diğerleri…

Kapatılan stüdyolar arasında Hi-Fi Rush'ı geliştiren Tango Gameworks, Wraithborne geliştiricisi Alpha Dog Games, Redfall geliştiricisi Arkane Austin gibi isimler de yer aldı. Arkane çalışanlarının bir kısmının ise Bethesda bünyesindeki bazı projelerde görevlendirilecekleri belirtildi. Redfall'a yeni gelecek güncelleme ise oyunun son güncellemesi olacak. Sunucular bir süre daha açık kalacak.

Booty ise yaptığı açıklamada, bu değişikliklerin Bethesda'da da değişikliklere neden olacağını ifade ederken, "Portföyümüzün diğer bölümlerine yatırımı artırmak ve öncelikli oyunlarımıza odaklanmak için kapasite oluşturmak adına bu zor kararları alıyoruz." ifadelerini kullandı. Booty ayrıca bu yıl içerisinde Bethesda bünyesinde Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones and The Great Circle, The Elder Scrolls Online'ın Golden Road ek paketi çıkacağını da hatırlattı.

Microsoft, bu yılın başında da Xbox Games Studios'tan 1900 çalışanın görevine son vermişti. Bugün açıklanan kararın ise kaç çalışanı etkilediği bilinmiyor.