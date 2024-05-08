Apple CEO'su Tim Cook, dünkü iPad lansmanında özel üretim bir Nike ayakkabı giydi. Apple ve Nike hayranlarının ağzının suyunu akıtacak modelin, iPad ile tasarlandığı ifade edildi.

Apple, dün gerçekleştirdiği Let Loose etkinliğiyle iPad modellerini 2 yıl sonra güncelledi. iPad Air, 13 inçlik yeni bir boyut kazanırken iPad Pro ise M4 işlemci ve OLED ekranla donatıldı. Şirketin 38 dakika civarında süren bu kısa etkinliği internet üzerinden yayımlanmıştı. Tabii ki her zaman olduğu gibi CEO Tim Cook da lansmanda karşımıza çıktı.

Etkinliğin açılışını ve kapanışını yapan Cook’un giydiği ayakkabılar sosyal medyada gündem oldu. Nike imzasını taşıyan bu dikkat çekici ayakkabıların Apple iş birliğiyle özel olarak üretildiği ifade edildi.

Sadece etkinliğe özel olarak tasarlanan ayakkabılar, iPad ile tasarlandı

Apple ve Nike hayranlarının ağzının suyunu akıtacak bu ayakkabı, özel üretim bir Nike Air Max 1 ’86. Şirketler, sırf bu etkinliğe özel olarak Tim Cook giysin diye ayakkabıyı tasarlamışlar. Tasarımını aşağıdaki görselden görebilirsiniz.

Nike tasarımcılarının bu ayakkabıyı tasarlarken iPad’den paylaşılmasa da ayakkabının üstündeki bir ibare bunu işaret ediyor. Burada Apple Pencil’dan ilham alan “iPad’de Yapıldı” yapıldı ifadeleri yer görüyoruz. Yani Nike ekibi ayakkabıyı tasarlarken yeni iPad modellerini . Ayrıca yine Apple Pencil’la çizilmiş detaylar da görebiliyoruz. İkonik Nike logosunun gökkuşağı esintili detayları buna bir örnek.

Maalesef bu model, sadece Cook’un iPad lansmanında giymesi için özel olarak üretildi. Geniş çapta satışa sunulmayacaklar.

Dün tanıtılan iPad modelleri hakkında bilgi almak için: