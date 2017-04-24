Dünyanın En Hızlı Yiyen Etçili 'Yıldız Burunlu' Köstebek!

İlginç bir burun yapısına sahip bu etçil köstebeğin sinir hastalıklarının tedavisinde rol oynayacağını kim bilebilirdi?

Yıldız burunlu bir köstebek, kuşkusuz dünyanın en garip görünümlü hayvanlardan birisi. Eğer birisiyle yüz yüze gelme fırsatı yakalarsanız, başının küçük bir ahtapotla değiştirildiği kanısına ulaşabilirsiniz. Neredeyse kör olan bu hayvan için yapılan bir araştırma, onun dünyadaki en hızlı yiyen etçil olduğunu ortaya çıkardı.

Çeyrek saniyede dev bir böcek ya da bir solucanı çoktan sindirim sistemine ulaştırmayı başaran canlı, başınıdaki ilginç burnu toprakta ilelemek için kullanıyor. Ayrıca söz konusu burnun yıldız şeklinde olması elbette bir tesadüf değil; titreşimleri hisseden gelişmiş bir biyo-sensör niteliği taşıyor. 1 saniye içerisinde 10-12 faklı yere temas edebilme kabiliyeti, en sert toprakları bile hızlıca kazmasına yardımcı oluyor. Her bir dokunuşunda ise yaklaşık 100.000 sinir hücresi beynine bilgi gönderiyor. O ufak burnunda ise insan elinde bulunandan 5 kat daha fazla algılayıcı sinir var: Sadece baş parmağınızın ucu ile 5 kat daha fazla hissedebildiğinizi düşünün!

Ayrıca su altında koklama yeteneğine sahip yalnızca iki hayvan bulunuyor ve köstebeğimiz bunlardan birisi. Kış uykusuna yatmadan buz gibi sularda bile tam kapasite çalışan bir organa sahip. Moleküler düzeyde dokunma hissine sahip ilginç hayvan, bu konuyu daha çok aydınlatmak için bilime ilham kaynağı oluyor. Yıldız burnunu toprağa her dokundurduğunda beynine kadar ilerleyen burun kökü, muhteşem bir algı haritası çıkartmayı başarıyor.

Şu ana kadar bu canlı üzerinde yapılan araştırmalar sayesinde hislerin sinir hücrelerinde elektrik enerjisine nasıl dönüştürüldüğü konusu bilim dünyası tarafından anlaşıldı. Bilim insanları ise bunun insanlar için birçok sinirsel hastalığın tedavisine yön verecek keşiflere yol açacağı konusunda hemfikirler.