Aziz Sancar: Sözlerim Çarpıtıldı, Evrim Gerçektir!

‘Ben Allah’a inanırım, isteyen evrime isteyen Allah’a inansın’ şeklinde yansıyan ifadelerine ilişkin bir açıklama yapan Prof. Dr. Aziz Sancar, ‘Evrime inanmak gibi bir şey yoktur; evrim bir inanç meselesi değil, gerçektir.’ dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Orhan Bursalı, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın gündemi sarsan ‘evrim gerçektir, değildir’ polemiğiyle ilgili önemli tespitlerde bulundu. Sancar’ın böyle bir açıklama yapmış olacağına, evrim konusunu bir inanç meselesi haline getireceğine inanmadığını söyleyen Bursalı, kendisinin bizzat canlılardaki evrimsel gelişmelere ve değişime tanık olmuş bir insan olduğunu söyledi. Örneğin bitkilerde ve bazı canlılarda ışıkla harekete geçerek DNA bozulmalarını onaran Fotoliyaz enzimi üzerinde 40 yıl boyunca çalıştığını söyleyen Bursalı, bilim insanlarının bu enzimi insanlarda çok aradıklarını, hatta buldukları bazı bazı genleri de ‘fotoliyaz’ olarak isimlendirdiklerini söyledi.

Sancar’ın araştırma makalelerinde evrimsel gelişmeye göndermeler yaptığını söyleyen gazeteci, biyolojik varlığımızı evrimsel gelişmeden ayrı tutmanın asla olası olmadığını söyledi. Tüm bu bilgiler ışığında Prof. Dr. Aziz Sancar’a ‘nedir bu söylemin aslı, astarı?’ diye soru soran Bursalı, Sancar’dan şu cevabı aldığını söylüyor: Evrim gerçektir!

Kendisinden izin alarak yazısını yayınladığını söyleyen Bursalı, sadece şunu da yazma koşulu getirmiş: “Aziz’i en çok üzen Türkiye’de üstümüze aptal tozu serpilmiş gibi durmadan akla mantığa sığmayacak sebepler bulup, tüm enerjimizi bu suni kavgalara harcıyor ve ülkemize zarar veriyoruz, bu büyük bir günahtır...”

Aziz Sancar, gazeteci Bursalı’ya ayrıca şunları da söylemiş: “En eski evrimciler İslamın Altın Çağı denen dönemde şimdiki Irak’taki Müslüman bilim adamlarıydı; bunu evrim fikrinin tarihçesi üzerine bir kitapta okudum.”

Azerbaycan’daki konuşmasının Türkçe’ye bilerek yanlış aksatıldığını söyleyen Aziz Sancar, medyada çok fazla yer almamak adına kendisine gelen tüm söyleşi tarzı talepleri geri çevirdiğini belirtti.