Aziz Sancar: Türkleri Kimse İnsandan Saymıyor

1997 yılından beri ABD’deki Kuzay Karolina Üniversitesi’nde görev yapan ve 2015 yılında aldığı Nobel Kimya Ödülü ile ülkemizi gururlandıran Prof. Dr. Aziz Sancar, konferans vermek üzere ziyaret ettiği KKTC’de konuştu.

Ülkemizin uluslararası bilim camiasındaki en önemli temsilcilerinden birisi olan Prof. Dr. Aziz Sancar, bir konferans vermek üzere KKTC’yi ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde konuşan profesör, bilimin kalkınması için nelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Sancar’ın konuşması sırasında şu sözleri dikkat çekti:

“Siyasetçi değilim, ama KKTC’nin her Türk’ün kalbinde özel bir yeri var. Ben Türküm ve benim şöyle bir düşüncem var. Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız”

Ekonomilerin kalkınması için bilimin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Sancar, kalıcılık için en temel unsurun da yine bilim olduğunu vurguladı.

1997 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi’nde görev yapan Aziz Sancar, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne katılma başarısı gösteren ilk Türk olarak tanınıyor. Hasar gören DNA’ların hücreler tarafından nasıl yenilendiklerine dair yaptığı haritalandırma çalışmasıyla, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştü.

Ayrıca Sancar’ın geliştidiği bir bilimsel yöntem “maxicell” ve bu yöntem ile keşfettiği enzim terimleri olan “excinuclease/excision nuclease” Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü’nde yer alıyor. Sancar, daha önce yaptığı "Evrim gerçektir ve inanç meselesi değildir. Böyle anlaşılması beni üzüyor" açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.