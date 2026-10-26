Steam’e “Ne Oynasam?” Derdini Bitirecek Harika Bir Özellik Geldi

Valve, Steam’de “Kişisel Takvim” isimli yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Sistem, kullanıcının istek listesini ve en çok vakit geçirdiği yapımları baz alarak öneriler yapıyor.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim getirecek “Kişisel Takvim” özelliği resmen kullanıma sunulmaya başladı.

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Yeni özellik, Steam kütüphanesinde gezinirken "Ne oynasam?" çıkmazına giren veya kendi zevkine uygun yeni çıkışları gözden kaçıran oyuncular için geliyor.

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Oyuncuların zevkine uygun şekilde öneriler getirmeyi amaçlıyor

Şirket, “Kişisel Takvim” özelliğini kullanıcıların oyun geçmişine ve zevklerine doğrudan uyum sağlayan yeni çıkan yapımları takip edebilmeleri için sunuyor. Genel trendleri kovalayanlar ile niş yapımları arayanlar arasındaki boşluğu doldurmayı ve tamamen oyuncunun kendi damak tadına hitap eden öneriler getirmeyi amaçlıyor.

Valve tarafından aktarılan detaylara göre özellik, oyun önerilerini oluştururken oldukça kapsamlı bir karşılaştırma modelinden faydalanıyor. Sistem; kullanıcının yakın zamanda oynadığı oyunları, benzer oyuncu profiline sahip diğer kullanıcıların verileriyle kıyaslıyor ve hem kaydedilen oynama saatlerini hem de istek listelerini inceliyor. Burada oyuncuların içini rahatlatacak en kritik teknik detay ise algoritmanın hassasiyeti. Valve, bir oyunu yalnızca birkaç dakika deneyip kapatmanın öneri algoritmasını büyük ölçüde etkilemeyeceğini özellikle vurguladı. Çünkü tavsiye motoru, ağırlıklı olarak kullanıcının başında gerçekten uzun saatler harcadığı yapımları odak noktasına alıyor.

Takvim sistemi, arka planda kullanıcıya özel algoritmaların en güncel verileri içerecek şekilde düzenli olarak yeniden eğitilmesi sayesinde her gün yenilenecek. Buna rağmen Valve, bu günlük eğitimin günden güne büyük değişimlere yol açmayacağını belirtmiş. llanıcıların yeni önerileri asıl göreceği aralık, 8 haftalık bir zaman penceresi boyunca veya geliştiriciler yakında çıkacak oyunlarının kesin çıkış tarihlerini netleştirdikçe şekillenecek.

Kişisel Takvim, doğrudan ana mağazaya entegre edilmeden önce Valve’ın mağaza ve keşif yeniliklerini test ettiği deneysel platformu Steam Labs çatısı altında aylarca test edildi ve oyunculardan geri bildirim topladı. Bu deneme sürecinden bu yana elde edilen veriler de oldukça dikkat çekici. Valve’ın açıklamasına göre oyuncular, ortalama 24 saatlik bir periyotta Kişisel Takvim içerisinde 2.000’den fazla farklı oyuna tıkladı.