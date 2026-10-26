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Devrim, Anadol, Hacı Murat... Türkiye'nin Otomobil Tarihine Yön Veren Efsane Modeller

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Şöyle bir geriye gidip Türkiye'nin otomobil tarihine baktığımızda dört tekerlekli araçlardan çok daha fazlasını görüyoruz: Sanayileşme hayallerimiz, zamanla değişen yaşam alışkanlıklarımız ve teknoloji alanındaki hedeflerimiz... İşte bazı otomobiller, seri üretime bile geçmeden tarihe geçmeyi başardı.

Devrim, Anadol, Hacı Murat... Türkiye'nin Otomobil Tarihine Yön Veren Efsane Modeller
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

1961 yılının meşhur Devrim'inden 1970'li yılların aile otomobillerine, sokakların efsanesi olan Tofaş modellerinden günümüzün Togg'una uzanan oldukça ilginç bir serüvenimiz var.

Peki ülkemizin bu otomotiv yolculuğunda hangi otomobiller tam olarak dönüm noktamız oldu?

İçerikten Görseller

Devrim, Anadol, Hacı Murat... Türkiye'nin Otomobil Tarihine Yön Veren Efsane Modeller
devrim
anadol
Anadol_STC-16_front_right
Murat 124 +3

1. Devrim: Yerli otomobil hayalimizin ilk büyük adımı

devrim

Türkiye'nin otomobil tarihine baktığımızda en dikkat çekici hikayelerden biri kuşkusuz Devrim otomobilidir. 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla geliştirilen araç için Türk mühendisler oldukça kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlamıştı.

29 Ekim 1961'de Ankara'ya götürülerek Cumhuriyet Bayramı törenlerinde kullanılan Devrim, ne yazık ki seri üretime dönüşemedi ve Türkiye'nin otomotiv tarihinde bir dönüm noktası olarak kaldı.

2. Anadol: Ülkemizin ilk seri üretilen yerli otomobili

anadol

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Devrim'in ardından yerli otomobil fikrini üretim bandına taşıyan en önemli adım Anadol olmuştu. Ford Otosan tarafından geliştirilen ve 1966 yılında üretime başlayan Anadol, Türkiye'nin ilk seri üretim yerli otomobili olarak otomotiv sanayimizde özel bir yere sahip. Toplamda 93 bin 188 adet üretilen Anadol'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, gövdesinde cam elyafı takviyeli plastik malzeme kullanılmasıydı.

3. Anadol STC-16: Türkiye'nin spor otomobili

Anadol_STC-16_front_right

Anadol denildiğinde herkesin aklına klasik bir otomobil geliyor. Ancak ülkemizin spor otomobil hayalinin tam ortasında duran Anadol STC-16, Türkiye için resmen bir dönüm noktasını temsil ediyor. İlk prototipi 1972 yılında hazırlanan ve 1973-1975 yılları arasında üretilen bu spor otomobil, Türk tasarımcı Eralp Noyan tarafından geliştirilmişti.

STC-16, dönemin alışılmış aile otomobillerinden farklı olarak sportif görünümü ve performans hedefiyle öne çıkıyordu. Ralli yarışları için geliştirilen versiyonları da bulunan model, Anadol markasına uluslararası alanda prestij kazandırmayı amaçlıyordu. Fakat yüksek fiyatı, yakıt tüketimi ve sınırlı kitlesiyle ne yazık ki geniş çaplı bir başarı elde edemedi.

4. Murat 124: Bir dönemin efsanesi

Murat 124

1971 yılında Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretimine başlanan Murat 124, Türkiye'de otomobil sahibi olma fikrinin yaygınlaşmasında oldukça önemli rol oynayan bir modeldi. Fiat 124 temel alınarak lisans altında üretilen bu model, dört kapılı yapısı ve aile kullanımına uygun özellikleriyle çok geniş kesime hitap ediyordu.

Murat 124, namı diğer Hacı Murat; sadece satışla başarı kazanmadı, kendisi aynı zamanda Tofaş'ın üretim tecrübesinin gelişmesi ve Türkiye'de otomotiv yan sanayisinin büyümesi bakımından da önemli bir yere sahipti.

5. Renault 12 ve Toros: Ülkemizin dayanıklılık simgeleri

Renault 12

Türkiye'de uzun yıllar boyunca ailelerin ve farklı meslek gruplarının tercih ettiği otomobiller arasında Renault 12'nin ayrı bir yeri var. Önden çekişli yapısı, Türkiye'de üretilen otomobiller açısından kritik bir ilkti. Türkiye'de şekillenen devam modellerinden Toros ise özellikle dayanıklılık algısıyla tanınmış bir model oldu. Geniş kullanım alanı, farklı yol koşullarına uyum sağlaması ve bakım konusundaki pratikliğiyle yıllarca Türkiye'nin dört bir yanında kullanıldı.

Renault 12 ve Toros'un hepimiz üzerinde bir etkisi var. Eminiz ki birçok kişi için geçmişteki aile yolculuklarını ve eski Türkiye yollarını hatırlatıyor...

6. Tofaş Kuş Serisi: Şahin, Doğan ve Kartal

Boğaz Manzarasında Klasik Tofaşlar

Türkiye otomotiv tarihinin efsane ailesinden Şahin'in üretimi üretimi 1977'de, Doğan ve Kartal'ın üretimi ise 1981'de başladı. Yıllar boyunca farklı donanımları ve gövde tipleriyle Türkiye yollarında kendilerine geniş bir yer edindiler.

Şahin ve Doğan sedan gövdeleriyle, Kartal ise station wagon yapısıyla öne çıkan bir model oldu. Ulaşılabilir konumda olmalarının yanı sıra birçok sanayi ustasının aşina olması da bu ailenin ülkemizde yaygınlaşmasında bir etken oldu.

7. Togg T10X: Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşü

Togg T10X

Türkiye'nin yerli otomobil yolculuğunda günümüzdeki en önemli kilometre taşlarından biri Togg. 2018 yılında kurulan girişimin ilk otomobili T10X'in prototipi Aralık 2019'da tanıtıldı. Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nün 29 Ekim 2022'de açılmasıyla model seri üretim aşamasına geçti ve ilk teslimatlar ise 2023 yılında başladı.

T10X'i geçmişteki yerli otomobil girişimlerinden ayıran noktalardan biri ise tamamen elektrikli bir otomobil olarak geliştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının tamamen ülkemize ait olması.

Devrim’den Togg’a uzanan bu uzun yolculuk, ülkemizin otomotiv tarihine ve kültürüne silinmez izler bıraktı. Dileriz bu köklü miras, önümüzdeki yıllarda yeni başarılarla büyümeye ve Türkiye’nin otomotivdeki hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam eder.

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