Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Günlük Rutininiz Nasıl Olmalı?

Bilim insanları, yaşam kalitenizi arttırmanız için günlük hayattaki alışkanlıklarınız ile ilgili kolaylıkla uygulayabileceğiniz birkaç tavsiyede bulundu.

Herkes sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak ister. Fakat çoğu kişi alışkanlıklarının zararlı olup olmadığı hakkında bir fikre sahip değildir ve günlük rutinimiz içinde yaptıklarımızın çoğu aslında sağlığımıza oldukça zararlıdır.

Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda kişilerin günlük rutinlerini, alışkanlıklarını nasıl düzenlemeri gerektiği hakkında kahvaltıdan gece yatağınıza serdiğiniz çarşafa kadar bazı cevapları bulunuyor.

1- Kahvaltıya Dikkat Edin

Çoğu kişi bilir ki güne dinamik bir başlangıç yapmak için kahvaltı çok önemlidir. Bunun için de kahvaltıda protein, lif ve sağlıklı yağlar tüketmemiz gerekir. Fakat yaşam temposu ile birlikte bu besinler yerine kahvaltılarda bol bol işlenmiş karbonhidrat tüketiyoruz.

Kahvaltıda biraz meyve yemek faydalı olacaktır. Ayrıca yoğurt da oldukça iyi bir besindir. Biraz fındık ve yumurta da besin ihtiyacınızı karşılayacak ve sizi güne en iyi şekilde hazırlayacaktır.

2- Dik Oturun

Özellikle masa başında çalışan kişiler gün boyunca çok az hareket etmektedirler. Buna bir de yanlış oturma pozisyonunu eklersek iş çıkışı eve gidildiğinde sırt, bel ve boyun ağrıları kaçınılmaz oluyor. Uzun vadede ise önde hiç istenmeyen bir patates çuvalı.

Gün içinde uzun süre oturanlar için oturma pozisyonu hem vücutta yaşanan ağrılar hem de kilo problemi için çok önemlidir. Kendinizi oturduğunuz sandalyenin en arkasına atın ve sırtınızı dik pozisyona getirin. Daha sonra biraz öne eğilebilirsiniz ancak en fazla 10 derece kadar.

3- Su Önemli

Hepimizin bildiği klasik bilgi ile başlamak gerekirse vücudumuzun %60’ı sudan oluşuyor. Bu kadar ‘sulu’ canlılar olunca su tüketmenin de ayrı bir önemi oluyor. Fakat hemen her yerde gördüğünüz gibi şu kadar litre ya da bu kadar bardak su için demeyeceğiz.

Günlük temponuza ve hava sıcaklığına göre su ihtiyacınız değişebilir. Ayrıca yediğiniz pek çok besinde de su bulunabilir. Dolayısı ile bu besinleri tükettiğinizde daha az su tüketmeniz gerekebilir. Sonuç olarak ise vücudunuzu mümkün olduğunca ‘nemli’ tutmaya çalışın. Aksi takdirde başta bağ ağrısı ve halsizlik olmak üzere pek çok sorun yaşayabilirsiniz.

4- Gözlerinizi Dinlendirin

Uzun süre bilgisayar başında çalışan kişiler gözlerin kuruması, kaşınması ya da görüntünün bulanıklaşması gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Bu gibi durumlarda monitörün parlaklığını minimuma indirmek ve varsa uygulamayı gece modunda çalıştırmak faydalı olacaktır.

Fakat gözlerinizi dinlendirmek için önemli bir kural bulunuyor: 20-20-20. Bu kuralı uygulamak için her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 metre uzaklığa bakmalısınız. Böylece gözleriniz biraz olsun dinlenecektir.

5- Antibakteriyel Sabunları Kullanırken Bir Daha Düşünün

Kimse sokaktan, toplu taşımadan ya da iş yerinden evine mikrop ya da bakteri götürmek istemez. Fakat bu mikroplar sandığınız kadar zararlı olmayabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar insanların sağlığa zararlı olmayan mikroplar ile karşılaşmasının gelecekte karşılaşacakları daha güçlü mikroplara karşı bağışıklıklarını güçlendirdiğini gösteriyor. Örnek olarak ise kırsal kesimde büyüyen çocuklar ve hayvanlar gösterilebilir.

6- Ekranları Kapatın

Bilim insanları uykuya yatmadan en az 30 dakika önce herhangi bir ekrandan uzak durmanızı öneriyor. Nedeni ise mavi ışık. Gözlerimiz mavi ışığı doğal yollarla yalnızca güneşten alabilmektedir. Dolayısı ile mavi ışığa maruz kalan beyin henüz gündüz olduğunu düşünerek melatonin salgılar. Bu da uykusuzluk problemine neden olur.

7- Nevresim Takımlarını Değiştirin

Bilim insanları bir haftalık bir süre içinde işten, okuldan, sokaktan, taşıdığımız toprak, tüyler, bakteriler ve daha fazlası ile yatağımızın bir botanik parka dönüşeceğini söylüyorlar. Biraz bakteri ile karşılaşmak bağışıklığımız için faydalı olsa da fazlası zararlıdır. Bunun için haftada en az 1 kez nevresim takımını değiştirmek oldukça önemlidir.