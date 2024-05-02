A101 her hafta perşembe günü internete özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan teknolojik ürünleri seçip listeliyoruz. Telefon, kulaklık, TV gibi ürünlere bu listemizi takip ederek uygun fiyatlardan ulaşabilir ve benzer ürünlerde yer alan indirimleri keşfedebilirsiniz.
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iPhone 15 256 GB Cep Telefonu
48 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası ile profesyonel fotoğraf çekimi yapmanızı sağlayan iPhone 15, görüntü kalitesinin yüksekliği ve 6 GB RAM kapasitesi ile pek çok kişinin tercihleri arasında.
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Apple ürünlerinde yer alan fırsatlara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Z Fold 3
Foldable katlanabilir ekran yapısı ile sıradışı bir deneyim yaşayabileceğiniz bu ürün 120Hz ekran yenileme hızı ve OLED ekran teknolojisi sunuyor. Ayrıca 8 çekirdekli işlemcisi ve 12 GB RAM kapasitesi çoklu görev performansını oldukça artırıyor.
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Xbox Series S 512 GB
Şimdiye kadar ki en küçük boyutlu ve en şık Xbox konsolu olan Xbox Series S özel tasarlanmış 512 GB NVMe SSD ile yükleme sürelerini en aza indirerek oyunlar arası geçişte mükemmel bir performans sunar. Geçmişten bugüne binlerce oyunu rahatlıkla oynayabileceğiniz bu ürün konsol severler için tercih edilenler arasındaki yerini alıyor.
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Xiaomi Smart Band 7 Pro Akıllı Bileklik
Diğer modellerine göre %25 daha büyük 1.62 inç ekran boyutu ve bileklik görünümü ile şık bir tasarıma sahip. 100'den fazla tema, 120'ye yakın sporu destekleyen sağlık özelliği mevcut. Uykunuzun verimli olup olmadığını da ölçen bir uyku takip sistemi de bulunuyor.
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Stanley termos 890 ml
İş yerinde, sporda, plajda veya istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bu ürün çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içecekleri 12 saate kadar soğuk tutabilir ve buzlu içeceklerin sıcaklığını 2 güne kadar koruyabilir.
Anneler Günü'ne özel Stanley Termos ve Soğutucularda %20 indirim mevcut. Buradan göz atabilirsiniz.
Katalogda yer alan tüm teknolojik ürünler:
- Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
- Hoover 10 kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL
- Hoover 10 kg Wi-Fi Kurutma Makinesi 14.799 TL
- Samsung Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 33.499 TL
- Hoover Hot 3051 BI Ankastre Fırın 5.499 TL
- Hoover Duvar Tipi Davlumbaz 2.799 TL
- Hoover Cam Ankastre Ocak 2.999 TL
- Axen 32'' Webos HD Ready TV 4.799 TL
- Samsung A54 256 GB Cep Telefonu 15.799 TL
- HP 250 15.6 Full HD Notebook 15.999 TL
- JBL Wave 200 TWS Bluetooth Kulaklık 1.199 TL
- Alex Laser Pro 1286H Robot Süpürge 8.499 TL
- Korkmaz Demtez A369 Çelik Çay Makinesi 1599 TL
- Arnica ET13451 Dik Şarjlı Süpürge 7.499 TL
- Homend Handmaid Blender Seti 1.299 TL
- Tefal Sense Ekmek Kızartma Makinesi 1.899 TL
- Homend Toastbuster 1338H Tost Makinesi 1.699 TL
- Xiaomi H101 Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL
- Oral B Genius X Yapay Zeka Destekli Diş Fırçası 2.099 TL
- Goldmaster Kahvem IN-6332 Elektrikli Cezve 549 TL
- Philips EasySpeed GC1744/20 Buharlı Ütü 1.099 TL
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