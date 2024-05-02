A101'in her hafta yayınlamış olduğu A101 internete özel Aldın Aldın Kataloğunda yer alan teknolojik ürünleri sizin için seçip listeliyoruz. 2 Mayıs tarihinde yayınlanan yeni haftanın kataloğunda pek çok teknolojik ürün bulunuyor.

A101 her hafta perşembe günü internete özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan teknolojik ürünleri seçip listeliyoruz. Telefon, kulaklık, TV gibi ürünlere bu listemizi takip ederek uygun fiyatlardan ulaşabilir ve benzer ürünlerde yer alan indirimleri keşfedebilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

iPhone 15 256 GB Cep Telefonu

48 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası ile profesyonel fotoğraf çekimi yapmanızı sağlayan iPhone 15, görüntü kalitesinin yüksekliği ve 6 GB RAM kapasitesi ile pek çok kişinin tercihleri arasında.

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple ürünlerinde yer alan fırsatlara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Foldable katlanabilir ekran yapısı ile sıradışı bir deneyim yaşayabileceğiniz bu ürün 120Hz ekran yenileme hızı ve OLED ekran teknolojisi sunuyor. Ayrıca 8 çekirdekli işlemcisi ve 12 GB RAM kapasitesi çoklu görev performansını oldukça artırıyor.

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Xbox Series S 512 GB

Şimdiye kadar ki en küçük boyutlu ve en şık Xbox konsolu olan Xbox Series S özel tasarlanmış 512 GB NVMe SSD ile yükleme sürelerini en aza indirerek oyunlar arası geçişte mükemmel bir performans sunar. Geçmişten bugüne binlerce oyunu rahatlıkla oynayabileceğiniz bu ürün konsol severler için tercih edilenler arasındaki yerini alıyor.

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Xiaomi Smart Band 7 Pro Akıllı Bileklik

Diğer modellerine göre %25 daha büyük 1.62 inç ekran boyutu ve bileklik görünümü ile şık bir tasarıma sahip. 100'den fazla tema, 120'ye yakın sporu destekleyen sağlık özelliği mevcut. Uykunuzun verimli olup olmadığını da ölçen bir uyku takip sistemi de bulunuyor.

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Stanley termos 890 ml

İş yerinde, sporda, plajda veya istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bu ürün çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içecekleri 12 saate kadar soğuk tutabilir ve buzlu içeceklerin sıcaklığını 2 güne kadar koruyabilir.

Anneler Günü'ne özel Stanley Termos ve Soğutucularda %20 indirim mevcut. Buradan göz atabilirsiniz.

Katalogda yer alan tüm teknolojik ürünler:

Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

Hoover 10 kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL

Hoover 10 kg Wi-Fi Kurutma Makinesi 14.799 TL

Samsung Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 33.499 TL

Hoover Hot 3051 BI Ankastre Fırın 5.499 TL

Hoover Duvar Tipi Davlumbaz 2.799 TL

Hoover Cam Ankastre Ocak 2.999 TL

Axen 32'' Webos HD Ready TV 4.799 TL

Samsung A54 256 GB Cep Telefonu 15.799 TL

HP 250 15.6 Full HD Notebook 15.999 TL

JBL Wave 200 TWS Bluetooth Kulaklık 1.199 TL

Alex Laser Pro 1286H Robot Süpürge 8.499 TL

Korkmaz Demtez A369 Çelik Çay Makinesi 1599 TL

Arnica ET13451 Dik Şarjlı Süpürge 7.499 TL

Homend Handmaid Blender Seti 1.299 TL

Tefal Sense Ekmek Kızartma Makinesi 1.899 TL

Homend Toastbuster 1338H Tost Makinesi 1.699 TL

Xiaomi H101 Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL

Oral B Genius X Yapay Zeka Destekli Diş Fırçası 2.099 TL

Goldmaster Kahvem IN-6332 Elektrikli Cezve 549 TL

Philips EasySpeed GC1744/20 Buharlı Ütü 1.099 TL

Listedeki ürünler ve benzer kategoride alternatif önerilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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