Bazı Helldrivers 2 oyuncuları, Sony'nin PSN hesabı zorunluluğunu protesto etmek için oyunu iade etmek için Steam'e talepte bulundu. Steam, tüm talepleri olmasa da bazı oyuncuların taleplerini oyunu onlarca saat oynamış olmalarına rağmen kabul etti.

Helldivers 2, bir oyun beklentinin ötesinde popülariteye ulaştığı için yayıncısının gelirini artırmak adına yanlış yöntemler tercih ettiğinde işlerin nasıl tepetaklak olabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Konuyu özetlemek gerekirse Sony, PC'deki Helldivers 2 oyuncuları için PSN (PlayStation Network) hesabını zorunlu kılmıştı.

Bu durum oyuncuların hiç hoşuna gitmedi. Öyle ki kısa süre önce kendi adına Steam'de anlık oyuncu sayısı rekoru kıran ve değerlendirmesi "çoğunlukla olumlu" olan Helldivers 2, duyurudan sonra on binlerce olumsuz yorum alarak "çoğunlukla olumsuz"a dönmüştü.

Bazı Helldivers 2 oyuncuları, 2 saat sınırını aşmalarına rağmen Steam'e oyunu iade etmeyi başardılar

Bildiğiniz gibi Steam, herhangi bir oyun 2 saatten fazla oynanmadığı takdirde iade kabul ediyor. Ancak Reddit'teki bazı Helldivers 2 oyuncuları, bu 2 saatlik süreyi aşmış olmalarına rağmen Steam'in iade taleplerini kabul ettiğini öne sürüyorlar. Henüz bunun genel bir uygulama mı yoksa birkaç şanslı Helldivers 2 oyuncusunun başına gelen bir istisna hata mı olduğu bilinmiyor.

Konuyla ilgili Reddit paylaşımının altında para iadesi almayı başaran birden fazla Steam kullanıcısı olduğu görülüyor. Bununla birlikte iade talebinde bulunup reddedildiğini ifade eden oyuncular da var. Dolayısıyla paylaşılan ekran görüntülerinin doğru olduğunu kabul edersek iade imkanından şimdilik sadece birkaç şanslı Helldivers 2 protestocusunun faydalanabildiğini söyleyebiliriz.